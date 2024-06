San Marino. Volontariato in fiera: 14 Settembre 2024, nel Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Con il presente comunicato si informa la cittadinanza dell’evento “Volontariato in fiera”, mostra dell’associazionismo sammarinese (e non), con finalità sociali, solidaristiche e senza scopo di lucro, che si terrà in data 14 Settembre 2024, nel Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle (piazzale Multieventi), in occasione della quarta edizione della manifestazione “Tuttavia.. che spettacolo!”.

L’evento nasce con l’intento di sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato e del prendersi cura dell’interesse comune: tantissime sono le associazioni sammarinesi (ma non solo!) che parteciperanno alla fiera, come altrettanto numerose saranno le attività che si susseguiranno durante il corso dell’intera giornata.

Durante la fiera, sarà possibile conoscere meglio i tantissimi e variegati aspetti del Volontariato sammarinese, visitando gli stand delle associazioni, partecipando alle attività ed ai dibattiti proposti, assistendo agli spettacoli ed alle dimostrazioni pratiche.. Ce ne sarà per tutti i gusti!

Gli organizzatori colgono l’occasione per ricordare a tutte le realtà inerenti al volontariato, sammarinesi e non, che non è mai troppo tardi per aderire all’iniziativa: tutte le informazioni su come partecipare verranno fornite inviando una mail all’indirizzo volontariatoinfiera@gmail.com oppure contattando la referente Rossi Gabriella al numero +393371010500.

Le associazioni che hanno aderito e che sostengono l’iniziativa ad oggi sono: Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi (ASCSS), Aquabike, Unione Sammarinese Trasporto Ammalati a Lourdes (USTAL), Viviamo in Positivo (VIP), Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM), Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica (AGEOP Ricerca Odv), Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSDL), Attiva-Mente, Il Melograno, San Marino for the Children, Fondazione Centro Anch’io, Lettori con la valigia, Associazione Pompieri Senza Frontiere – Unità Cinofile da Soccorso, Associazione Volontari Sammarinesi Sangue e Organi (AVSSO), Carità senza Confini, Volontari Civici nei Castelli (Vo.Ci.), Volontari Protezione Civile San Marino – IO NON RISCHIO.

Vi aspettiamo numerosi!