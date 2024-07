SAN MARINO. W&D RACING TEAM IN MODALITÀ HOCKENHEIM DOPO IL PODIO DI SPA

San Marino, 16 luglio 2024 A distanza di tre settimane dalla precedente tappa di Spa-Francorchamps che ha visto Paolo e Davide Meloni conquistare il loro primo podio di classe della stagione della GT4 European Series powered by RAFA Racing mettendo a segno un secondo posto, l’equipaggio del W&D Racing Team si appresta ad affrontare questo week-end (19-21 luglio) il quarto dei sei appuntamenti del calendario in programma sul circuito tedesco di Hockenheim. Padre e figlio tornano ad alternarsi al volante della BMW M4 G82, dopo avere portato a casa nella tappa belga punti importanti che gli hanno permesso di avvicinarsi alla top-5 della classe Pro-Am. Se il più esperto Paolo conosce già i 4,5 chilometri del tracciato che sorge nella regione del Baden-Württemberg, per Davide si tratterà di una novità assoluta non avendoci mai corso in precedenza. Il week-end di Hockenheim sarà l’ultimo prima di una lunga pausa che terminerà con l’evento di Monza del 21 e 22 settembre, che precederà a sua volta il gran finale di Jeddah alla fine del mese di novembre. Sulla pista tedesca il primo ciak è in programma venerdì con le due consuete sessioni di prove libere della durata di un’ora ciascuna. Sabato, a partire dalle 10.10, si svolgeranno invece le qualifiche, mentre la prima delle due gare (sempre della durata di 60 minuti) scatterà alle 15.50. Gara 2 prenderà infine il via alle 11.30. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube del campionato e su www.gt4europeanseries.com/watch-live