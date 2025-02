San Marino. W&D Racing Team rinnova la sfida nella GT4 European Series powered by RAFA Racing Club con Paolo e Davide Meloni

LA COPPIA PADRE E FIGLIO COMPLETA UN EQUIPAGGIO PRO-AM SULLA BMW M4 G82 Il W&D Racing Team rinnova la propria sfida nel campionato GT4 European Series powered by RAFA Racing Club e lo fa riconfermando il binomio Paolo e Davide Meloni, i quali prenderanno parte a tutti i sei doppi appuntamenti della stagione alternandosi al volante della BMW M4 G82. La coppia padre e figlio, che assieme formano un equipaggio Pro-Am, si ripropone dopo avere preso parte alla stessa serie anche lo scorso anno, ottenendo un miglior secondo posto di classe in occasione della seconda delle due gare di Spa-Francorchamps. La squadra tutta sammarinese celebra nel 2025 il traguardo dei 38 anni di attività e lo fa con una coppia particolarmente affiatata. Paolo Meloni può certamente contare sulla propria esperienza, essendo uno dei piloti più assidui al via del campionato di SRO Motorsports, in cui ha fatto la sua prima apparizione nel 2016 al culmine di un’importante carriera che dalle ruote scoperte lo ha visto approdare alle Turismo e poi alle GT. Davide (24 anni) può a sua volta vantare un’importante background in monoposto, nella Formula Ford inglese, in cui ha militato per alcune stagioni prima di esordire appunto nella GT4 European Series, prendendo parte agli ultimi round della stagione 2023. Quindi, lo scorso anno, ha disputato tutto il campionato alternandosi al volante con suo padre. Entrambi scenderanno in pista tra poco meno di due mesi, nel fine settimana del 12 e 13 aprile, in occasione del round inaugurale del Paul Ricard. La trasferta francese precederà nell’ordine quelle di Zandvoort (17-18 maggio), Spa-Francorchamps (28-29 giugno), Misano (19-20 luglio), Nürburgring (30-31 agosto) e per finire Barcellona (11-12 ottobre). “Siamo un team a conduzione familiare. Dalla classe Am siamo passati alla Pro-Am e, considerando in numero di vetture al via del campionato, il nostro obiettivo più ambizioso sarà di concludere la stagione nella top-5 – ha commentato Paolo Meloni – Ci stiamo strutturando internamente per cercare di raggiungere questo traguardo. Voglio fare i complimenti all’intera organizzazione di SRO Motorsports per avere organizzato un campionato di così alto livello nel corso degli ultimi anni“.