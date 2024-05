San Marino. Week-end difficile a Misano per il W&D Racing Team

San Marino, 20 maggio 2024

Un fine settimana da dimenticare in fretta quello di Misano, per Davide e Paolo Meloni, padre e figlio, che sulla loro pista di casa lo scorso week-end sono tornati in azione per il secondo appuntamento della GT4 European Series powered by RAFA Racing che ha visto al via poco meno di 50 equipaggi.

Sul circuito romagnolo il binomio sammarinese del W&D Racing Team ci arrivava dopo avere conquistato nel round inaugurale del Paul Ricard un sesto ed un quinto posto di classe. Ma le cose questa volta sono andate ben diversamente.

In Gara 1 è stato Davide a prendere il via, ma già nel corso del primo giro il pilota sammarinese è rimasto senza colpe coinvolto in una carambola tra più vetture generatasi proprio davanti a lui e che lo ha costretto subito al ritiro.

Nella seconda gara di domenica a sostenere il primo stint di guida è stato invece Paolo, costretto ad avviarsi 33° e immediatamente autore di una buona rimonta. Tutto perfetto anche durante la fase dei pit-stop. Dopo le soste Davide è pertanto rientrato in pista quinto della Pro-Am. Meloni “junior” ha quindi continuato a spingere, risalendo fino alla terza posizione di classe, prima di venire rallentato negli ultimi due giri da un paio di vetture doppiate che non hanno dato strada anche in presenza delle bandiere blu. Un momento particolarmente critico che si è concluso con un contatto con una Aston Martin che ne ha decretato lo stop definitivo.