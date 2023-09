San Marino. Weekend di gare all’estero per i piloti della Scuderia San Marino

Nuove sfide all’orizzonte per i tesserati Scuderia San Marino, che nel fine settimana saranno impegnati con le gare su pista e nel rally.

Appuntamento in Croazia per il navigatore Diego Zanotti, che affiancherà Roberto Camporese all’INA Rally Porec, gara valevole per il campionato Central European Zone.

Prosegue il calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally con la penultima tappa in programma a Sanremo, dove si corre il Rallye Sanremo. Massimo Bizzocchi e Alice Tasselli saranno i rappresentanti dei colori biancazzurri e accompagneranno, rispettivamente, Ivan Ferrarotti e Cristina Campora.

Il Circuit de Barcelona ospiterà le gare del Fanatec GT World Challenge e GT4 European Series. Mattia Drudi cerca il riscatto dopo il 27° posto al Red Bull Ring nel DTM di domenica scorsa, mentre Davide e Paolo Meloni faranno squadra per la seconda volta in stagione.