San Marino. Winter Cup U19: Dolcini in gol, ma non basta contro la Romania; il Montenegro batte i Titani all’esordio

Un saggio di futsal internazionale per la Nazionale Under 19 a poche settimane dal debutto al torneo casalingo valevole per le qualificazioni all’Europeo. Matteo Selva ed i suoi ragazzi sono arrivati mercoledì a Pore?, sede della tradizionale Winter Cup. Inseriti nel girone assieme a Romania, Montenegro e Malta, i giovani Titani sono scesi in campo ieri pomeriggio per il DAY 1. Avversario il Montenegro, che si è imposto con il risultato finale di 4-0. Il vantaggio dopo un minuto esatto di gioco (effettivo) e sugli sviluppi di una rimessa laterale: palla spostata velocemente sulla banda destra, dove Elezaga sfodera un diagonale di precisione chirurgica, con palla perfettamente incastonata nell’angolino opposto. Il 2-0 arriva a metà della prima frazione. Gran merito ancora una volta va riconosciuto ad Elezaga, che disorienta la difesa sammarinese con una fina di tiro e poi offre una palla golosa a Jeli?, freddo e determinato al cospetto di David Forcellini. Per assistere ad un ulteriore “ritocco” del risultato bisogna attendere la metà della ripresa. Qui Forcellini è bravissimo ad opporsi al primo tentativo di Barjataroviq, che poi trova una coordinazione straordinaria sulla seconda palla e, quasi in semirovesciata, infila la infila nel sacco per il 3-0. Il punto esclamativo sulla vittoria montenegrina lo appone Ognjen Vukovi? nell’ultimissima parte di gara. Doppia giocata vincente per il 4 in casacca giallorossa: prima la “stoppata” su Flammini lanciato in contropiede, e subito dopo il diagonale perfetto che non lascia possibilità di replica a Forcellini.

La seconda gara del girone è andata in scena non molte ore dopo quella d’esordio. È stata la Romania, questa mattina, a contendere i tre punti alla Nazionale Under 19 del Titano. La squadra di Endre Kacso stappa l’incontro al 6’ grazie a Santeju, che dopo una lunga progressione palla al piede si presenta al cospetto di Forcellini e lo batte con lucidità. Null’altro concorre ad aggiornare il parziale nella parte restante del primo tempo, mentre il secondo si apre immediatamente con il raddoppio rumeno, frutto d una bella giocata personale di Balint, che si isola in banda e poi esplode un mancino potente e vincente. Poco dopo matura il 3-0, nato da una potente conclusione di Teodoran che Forcellini disinnesca ma senza allontanare troppo il pericolo; Lingurar si avventa sulla palla vagante e insacca a porta vuota. La Romania mette al sicuro i tre punti con la bordata sotto la traversa di Neacsu, prima che la formazione sammarinese trovi il modo di accorciare le distanze, e di segnare il primo gol nel torneo, con Dolcini, bravissimo a spezzare il possesso palla rumeno, ad involarsi veloce verso la porta di Gurin e a battere l’estremo avversario nel tu per tu. L’ultimo impegno nel torneo, per la Nazionale Under 19 di San Marino, sarà domenica mattina (ore 10:00) contro Malta. Anche questa, come le precedenti, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Futsal Week”.

Futsal Week U19 Winter Cup | Montenegro – San Marino 4-0

MONTENEGRO

Markovi?, O. Vukovi?, Jeli?, Elezaga, Barjataroviq

A disposizione: Gjecbitriq, Kruni?, Mandi?, M. Vukovi?, Glomazi?, Tadi?, ?apri?, ?etkovi?, Medjedovi?

Allenatore: Sveto Ljesar

SAN MARINO

Forcellini, Andolina, Lotti, Dolcini, L. Fortunati

A disposizione: Crescentini, Mularoni, Biordi, Mularoni, Laglia, Fantini, Beccari, Flammini, S. Fortunati, Amici

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro 1: Alen Boži?

Arbitro 2: Danilo Francalanza

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Mularoni, Beccari

Marcatori: 1’00’’ Elezaga, 10’40’’ Jeli?, 29’16’’ Barjataroviq, 36’52’’ O. Vukovi?

Futsal Week U19 Winter Cup | San Marino – Romania 1-4

SAN MARINO

Forcellini, Mularoni, Fantini, L. Fortunati, S. Fortunati

A disposizione: Lotti, Dolcini, Andolina, Crescentini, Biordi, Laglia, Beccari, Flammini, Amici

Allenatore: Matteo Selva

ROMANIA

Szabo, Mate, Neacsu, Todoran, Curticapen

A disposizione: Gurin, Csoz, Tudor, Dima, Santeju, Kuzstos, Balint, Kis, Lingurar, Cheta, Bodiu

Allenatore: Endre Kacso

Arbitro 1: Dražen Vuk?evi?

Arbitro 2: Danilo Francalanza

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Beccari, Forcellini

Marcatori: 5’04’’ Santeju, 20’26’’ Balint, 24’41’’ Lingurar, 30’14’’ Neacsu, 37’33’’ Dolcini

