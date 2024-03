San Marino Women Motorcycling Camp, 25 e 26 maggio 2024 – Crossodromo Baldasserona

La Federazione Sammarinese Motociclistica organizza un corso off-road dedicato alle donne, che si terrà Sabato 25 e Domenica 26 Maggio.

Se non sei mai salita in moto e vorresti provare o se vuoi migliorare la tua tecnica di guida, questo è l’evento che fa per te!

Inoltre, ci sarà un tour su strada, gratuito e aperto a tutti.

Per maggiori dettagli https://linktr.ee/federmotosm