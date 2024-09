San Marino. XXVI RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO: APPUNTAMENTO SAMMARINESE CON LA GRANDE MUSICA. IL 28 SETTEMBRE SI INAUGURA CON DI TORO 

San Marino, 26 settembre 2024

Oggi nella Sala del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Marino, è stata presentata la XXVI edizione della Rassegna Musicale d’Autunno. Doppiata la boa dei venticinque anni, la Rassegna sammarinese guarda con rinnovato entusiasmo ad un’orizzonte aperto e lontano. Come una “navicella” di un’opere barocche, che naviga sempre in “perigliosi mari”, anche per il 2024 la Rassegna ha trovato approdo nel porto sicuro della grande musica, per una consolidata tradizione, con grandi solisti che salgono sul Titano per offrire la loro arte al pubblico sammarinese e non solo.

Il Presidente dell’Associazione Musicale Camerata del Titano, Dr. Giuliano Giardi, ha presentato l’evento come “iniziativa che porta a San Marino musiche di qualità con solisti di statura internazionale” è ha posto l’accento sulle varie epoche e stili presenti nel cartellone. Il Responsabile Ufficio Pianificazione Commerciale di Cassa di Risparmio di San Marino, il Dott. Andrea Berardi, ha espresso soddisfazione per una programmazione che “contribuisce all’arricchimento culturale di San Marino”.

Cassa di Risparmio di San Marino e Associazione Musicale Camerata del Titano, insieme, hanno immaginato e realizzato un evento di diffusione culturale finalizzato allo sviluppo e alla crescita di una comunità e negli anni l’obiettivo è stato raggiunto.

“Diversi programmi sono pensati in esclusiva per San Marino – aggiunge il M° Augusto Ciavatta Direttore Artistico della Rassegna – per un cartellone 2024 ricco di idee e originalità, che abbraccia un arco temporale molto ampio e generi e progetti musicali molto diversi fra loro”.

Otto concerti metà dei quali alla domenica pomeriggio – come tradizione -, l’altra metà saranno concerti serali, a parte sabato 28 settembre fino a domenica 1 dicembre. Tutti i concerti si svolgeranno al Teatro Titano, tranne il concerto del 30 ottobre che si svolgerà nella Chiesa di San Francesco.

L’evento inaugurale, sabato 28 settembre – ore 21:00 – al Teatro Titano di San Marino, sarà con il pianista Michele Di Toro, noto al pubblico sammarinese anche per lo splendido concerto tenuto per Alba sul Monte… in Concerto 2024. Di Toro è un musicista dalle solide basi classiche perfezionate presso l’Ecole Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi ed un estro Jazzistico affinato con grandi maestri italiani ed europei come Franco Cerri ed Enrico Intra. Il programma, pensato da hoc per San Marino, prevede due parti, una dedicata a Mozart riletto da Di Toro, ed una, con un breve interludio con musiche di Satie, dedicata alle più belle melodie di Sakamoto. Un programma piacevole e ricco di suggestioni, dove le melodie si inseguono fra stili, variazioni ed improvvisazioni.

La XXVI Rassegna Musicale d’Autunno gode del patrocinio della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, del sostegno della Cassa di Risparmio e della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, dell’organizzazione dell’Ass. Musicale Camerata del Titano e la collaborazione dei San Marino International Music Courses. Si ringraziano gli Istituti Culturali di San Marino per la concessione del Teatro Titano.

I CONCERTI

Sabato 28 settembre ore 21:00 – Teatro Titano (ingresso €10,00)

VARIAZIONI MELODICHE

L’edizione 2024 della Rassegna Musicale d’Autunno riparte da un’artista, Michele Di Toro che ha riscosso grandissimo successo in uno dei concerti di Alba sul Monte… in Concerto. Il virtuosismo, l’estro improvvisatori, lo stile crossover fanno di Di Toro un artista unico. Il pubblico potrà ascoltare alcune delle composizioni più famose di Mozart in perfetto stile classico e partire per un viaggio melodico, armonico dalle cadenze Jazz. Insieme a Mozart verranno eseguite musiche di altri due grandi compositori, Satie e Sakamoto, per dar vita ad un programma unico, originale, pensato per la Rassegna Musicale d’Autunno 2024.

Domenica 6 ottobre ore 17:30 – Teatro Titano (ingresso €10,00)

IL GENIO È SEMPRE DONNA

Sabina Macculi soprano e Maurizio Carnelli al pianoforte presentano un concerto con musiche di Viardot, Malibran, Mozart, Gluck, Rossini e Chopin, che serviranno per ricreare la figura europea di Pauline Viardot e il salotto della sua Famiglia. “Michelle Ferdinande Pauline García, ricordata come Pauline Viardot, fu sorella minore di Maria Malibran. Studiò pianoforte con Franz Liszt; fu grande amica di George Sand e di Fryderyk Chopin che ebbe notevole influenza sulla sua arte di interprete. Nella sua lunga vita collaborò con compositori quali Schumann e Saint-Saëns che le dedicarono Lieder e Opere. Legata per decenni da un rapporto di stima e di reciproca ammirazione a Ivan Turgenev, scrisse con lui Arie e Operette, facendo convergere tutta la maestria della sua arte musicale nell’Opera Cendrillon (1904), operetta da camera con dialogo in tre atti, basata sulla fiaba di Perrault “Cenerentola”, ma con un approccio molto più spensierato rispetto agli altri adattamenti operistici di Massenet, Rossini e Isouard”.

Sabato 12 ottobre ore 21:00 – Teatro Titano (ingresso € 10,00)

BEAU SOIR

“Beau Soir” è il titolo di un breve brano di Debussy che il violoncellista russo Denis Shapovalov, accompagnato al pianoforte dal M°Denis Malakhov, presenta nel suo recital del Titano. Il programma virtuosistico, composto quasi interamente da breve composizioni, melodie famosissime, alcune delle quali trascritte per violoncello. Anche questo è un progetto che nasce per San Marino. Il M° Shapovalov si è laureato con il massimo del voti presso il Conservatorio di Mosca con la guida del mitologico Rostropovic. È stato chiesto al M° Shapovalov di riportare sul Titano quell’esperienza unica, di studiare e suonare con un gigante della musica e, per quanto possibile, di ricreare per una “bella serata” quel mondo.

Domenica 20 ottobre ore 17:30 – Teatro Titano (ingresso € 10,00)

PINOCCHIO… IN CONCERTO

Un viaggio nella memoria di tutti noi. Il Pinocchio di Collodi è uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Anche le sue trasposizioni in film e cartoni animati sono molte e alcune di queste molto famose. Da questi film Paolo Zannini (pianista e arrangiatore), insieme al Quartetto ReunionSax, ha realizzato un progetto musicale che tocca alcune delle colonne sonore più importanti e belle come quelle storiche di Fiorenzo Campi per le “Avventure di Pinocchio” di Comencini, per arrivare a Piovani (2002) e Harline (1940) per il Pinocchio della Walt Disney (1940). Un viaggio nella memoria di tutti noi camminando sul lungo naso di Pinocchio.

Mercoledì 30 ottobre ore 21:00 – Chiesa di San Francesco (ingresso ad offerta libera)

STILE DOTTO E POPOLARE NELLE SACRE CANZONI

La Rassegna Musicale d’Autunno ha sempre dedicato un concerto di musica sacra in prossimità delle festività di Ognissanti. Anche in questo caso per l’edizione 2024 si è percorso una strada originale e speciale per San Marino. Il concerto che avrà come protagonisti il soprano Federica Livi e il chitarrista Piero Bonaguri, prevede musiche sacre o devozionali popolari, di tradizioni e culture lontane da quella occidentale. Non mancheranno riferimenti al repertorio più noto e brani di grandi compositori come Villa-Lobos.

Domenica 10 novembre ore 16:30 – Teatro Titano (ingresso € 10,00)

TUTTI A LONDRA

Nel contesto della Storia della Musica, a differenza di altri Paesi come Italia, Germania o Francia, il Regno Unito non ha quasi mai avuto un ruolo dominante. Tranne che in un periodo preciso e abbastanza circoscritto, negli anni venti/trenta del ‘700, quando per una strana combinazione operavano a Londra Händel, Geminiani, Porpora, e Broschi detto Farinelli (periodo immortalato anche dal film “Farinelli”). Micol Pisanu, soprano, accompagnata dall’Orchestra Camerata del Titano diretta dal M° Augusto Ciavatta, daranno vita ad un programma di Arie e Concerti che faranno rivivere quel momento magico della Londra del ‘700.

Giovedì 21 novembre ore 21:00 – Teatro Titano (ingresso € 10,00)

FOLK SONGS

Un trio formato da musicisti di fama come Roberto Noferini (violino), Donato D’Antonio (chitarra) e Raffaele Damen (fisarmonica), propongono un programma che accosta due autori del ‘900 come Piazzolla e Trojan (compositore Ceco contemporaneo di Piazzola). La musica è l’unica arte in grado di unire popoli e tradizioni apparentemente lontani grazie all’utilizzo dello stesso linguaggio. Trojan, come Piazzolla, trova ispirazione dalle cadenze popolari, dalle armonie quasi jazzistiche, dalle melodie calde e semplici come fossero filastrocche per ragazzi. Un concerto originale che propone, insieme a Piazzolla, un compositore non tanto noto al pubblico sammarinese.

Domenica 1 dicembre ore 16:30 – Teatro Titano (ingresso € 10,00)

DALL’ITALIA AGLI USA

Anche quest’ultimo Concerto della XXVI Rassegna Musicale D’Autunno è un progetto nato per San Marino. Il giovane Quartetto Saxophonie, tutti allievi dell’importante scuola del M° Mondelci, ha costruito un percorso, un viaggio, che dalle più note melodie della tradizione italiana di autori come Scarlatti e Rossini, attraversando l’Oceano, approda nella New York di Gershwin, Porter, Joplin,… con un omaggio alla cultura musicale americana del grande Dvorak. Ancora un programma godibile e di qualità, con artisti giovani e bravissimi, già noti al pubblico sammarinese.

