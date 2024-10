San Marino. XXVI Rassegna Musicale d’Autunno: “Il genio è sempre donna”, con Sabina Macculi e Maurizio Carnelli. Domenica 6 ottobre al Teatro Titano

San Marino, 4 ottobre 2024

Domenica 6 ottobre al Teatro Titano di San Marino, alle ore 17:30, la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno presenta un Concerto davvero interessante, Il genio è sempre donna. La scena musicale contemporanea è ricca di musiciste, figure di spicco, interpreti, Direttrici d’Orchestra, Compositrici, ma in passato il genio musicale al femminile, fatta eccezione per le “virtuose” del canto, ha sempre avuto più difficoltà ad emergere e raggiungere visibilità e apprezzamenti internazionali.

Una donna che ha segnato il suo tempo come musicista e come intellettuale è stata certamente Pauline Viardot, figura a cui è dedicato il concerto. Michelle Ferdinande Pauline García, ricordata come Pauline Viardot, fu sorella minore di Maria Malibran. Studiò pianoforte con Franz Liszt, fu grande amica di George Sand e di Fryderyk Chopin. Nella sua lunga vita collaborò con compositori quali Schumann e Saint-Saëns che le dedicarono Lieder e Opere. Con Ivan Turgenev, scrisse Arie e Operette, facendo convergere tutta la maestria della sua arte musicale nell’Opera Cendrillon (1904), basata sulla fiaba di Perrault “Cenerentola”.

Un personaggio. Pauline Viardcot, che ha segnato il suo tempo per la sua arte, ma anche per l’intensa vita culturale, di relazioni che si intrecciavano nel salotto parigino della famiglia Viardot, uno dei più “europei” dell’epoca, dove durante le serate conviviali si eseguivano le musiche dei compositori di maggior successo come Paisiello, Mozart, Chopin, Gluck, ma anche delle stesse Paulin Viardot e Maria Malibran. Un salotto “romantico” quello dei Viardot nel quale poesia, musica ed arte dialogavano amabilmente.

Il genio è sempre donna è quindi un’occasione per vivere un momento della vita culturale europea attraverso il profilo di una grande artista ed intellettuale nella più moderna eccezione dei sensi. Ancora un concerto da non perdere per tutti gli amanti della bella musica e della cultura.

Informazioni sull’evento:

Titolo: Il genio è sempre donna

Data: domenica 6 ottobreo

Orario: 17:30

Luogo: Teatro Titano di San Marino Città

Sponsorizzazioni:

-Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

-Cassa di Risparmio di San Marino

-Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino

Organizzatori:

-Cassa di Risparmio di San Marino

-Associazione Musicale Camerata del Titano

Info e comunicazioni:

Associazione Musicale del Titano: e_mail cameratatitano@omniway.sm; cell.: 337 1008856

San Marino Artist: info@sanmarinoartist.com

SABINA MACCULI, soprano

Nata ad Offenbach da genitori Salentini , soprano Belcantista, è cantante versatile che spazia dall’opera, all’operetta dalla musica Antica alla musica contemporanea, affermandosi anche come raffinata Liederista.

Si è diplomata in Canto Lirico presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e laureata in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio G.Verdi di Milano con il massimo dei voti , la lode e la menzione di merito.

Si è perfezionata in musica antica, sacra e profana all’Accademia Chigiana di Siena col René Clemencic e in seguito con Jordi Savall per il repertorio antico francese, in musica da camera tedesca coi maestri Helmut Deutsch e Karl Peter Kammerlander e in musica da camera francese con Dalton Baldwin.

Insignita del premio “Beniamino Gigli“ è vincitrice di diversi concorsi tra cui quello Internazionale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, debuttando come Amina nella Sonnambula di Vincenzo Bellini.

Molti sono i palcoscenici che l’hanno applaudita come protagonista. Tra essi:Accademia S. Cecilia Parco della Musica , Filarmonico della Scala, Auditorium Verdi di Milano, Auditorium Paganini di Parma, Dal Verme di Milano, Piccolo Teatro Studio di Milano, Regio di Torino, Opera di Roma, Sala Nervi di Roma, Bellini di Catania, Comunale de L’Aquila, Comunale di Salerno, Comunale di Firenze, Comunale di Bologna, Sferisterio di Macerata, Verdi di Trieste, Petruzzelli di Bari , Festival di Bellagio e Como, Festival Nuova Consonanza ; Festival di Villa Massimo Roma, Musica Verticale ,Barattelli de L’Aquila , Mittelfest di Udine ,Festival SpazioMusica , Festival Traiettorie Sonore, Festival Nuova Musica di Macerata , Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma , Cantiere di Montepulciano , Società del Quartetto ,Società dei Concerti di Milano. Lima, Quito, Tbilisi, Kyoto, Abu Dhabi, Friburgo, Parigi, Monaco di Baviera, Sofia,

Ha inciso e registrato per la DECCA, DENON, RAI-ERI, STRADIVARIUS, RCA, ARTS, MELOGRANO, SPLASC(H) records, ZYX records ( Usa ), AL GRAN SOLE , RADIO VATICANA, RAI 3, RAI Radio1, RAI Radio3, BAYERISCHE RUNDFUNK, IRCAM di Parigi.

Ha registrato trasmissioni per RAI 3, RAI Radio1, RAI Radio3, Piazza Verdi Radio 3 RAI INTERNATIONAL, BAYERISCHE RUNDFUNK di Monaco di Baviera, IRCAM CENTRE POMPIDOU di Parigi.

Già Docente di Dizione per Canto in lingua Tedesca presso in Conservatorio G.Verdi di Milano, G.Cantelli di Novara , A.Casella de L’Aquila.

MAURIZIO CARNELLI piano

Maurizio Carnelli, musicista, si è diplomato al Conservatorio di Milano in pianoforte e composizione e si è laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano con una tesi in estetica musicale

Come pianista ha tenuto concerti in importanti teatri in Europa ed Asia, dal Teatro alla Scala al Konzerthaus di Lucerna, dal Teatro Regio di Torino alla Sala Nervi in Vaticano, dal Parlamento di Budapest al Ishibashi Memorial Hall di Tokio, dal Carlo Felice di Genova al Seongnam Art Center di Seul; contemporaneamente ha suonato in ospedali e case di cura per “Donatori di Musica”

Ospite di numerosi Festivals internazionali (Rossini di Pesaro, Donizetti di Bergamo, Tokio Spring Festival) ha collaborato con numerosi artisti, tra i quali ricordiamo Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Nicola Martinucci, Lucia Valentini Terrani, Luciana Serra, Sumi Jo, Janet Perry, Bruno de Simone, Alberto Zedda, Romano Gandolfi, Giorgio Gaslini, Enrico Intra, Franco Battiato, Giorgio Albertazzi, Fanny Ardent.

Ha inciso 10 cd con varie etichette (Ars Nova, Frequenz, Kicco, Hal Leonard) e curato circa 10 pubblicazioni di Ricordi-Hal Leonard ( l’ultimo dei quali, con annessa incisione di CD).

In veste di divulgatore musicale, ha ideato e condotto al microfono oltre 350 trasmissioni per le tre reti radiofoniche RAI, è stato per anni ospite televisivo di Rai 2 ed ha pubblicato numerosi volumi per la casa editrice Ricordi- Hal Leonard. Collaboratore di riviste musicali, ha inoltre pubblicato un volume su Rachmaninov, e tiene regolarmente lezioni e conferenze in centri culturali ed atenei.

Dopo aver insegnato per anni alla Accademia Claudio Abbado di Milano, di cui è stato anche coordinatore, termina la sua attività didattica con la docenza alla Korean National University of Arts di Seul