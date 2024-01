San Marino. YOG 2024: Beccari termina 37° nello slalom speciale

È arrivata una buonissima prestazione da parte di Mattia Beccari ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali. Il giovane sammarinese era alla ricerca del riscatto dopo la delusione nella gara d’esordio. Nella notte si sono svolte le due prove di slalom speciale nelle quali il ragazzo, partito anche questa volta con il pettorale numero 67, è riuscito a portare a termine la sua prova chiudendo al trentasettesimo posto della classifica finale assoluta. Lo sciatore biancazzurro ha chiuso la prima manche in 57.52, mentre nella seconda ha fatto registrare il tempo di 1:06.06, in un round condizionato dalla ridotta visibilità e compromesso da un errore che non gli ha permesso di abbattere di qualche secondo il tempo al termine del traguardo. “Ero intenzionato, dopo l’epilogo del gigante, a portare a termine questa gara – ha detto Beccari – e ci sono riuscito, nonostante le grosse difficoltà della pista. Il risultato non mi soddisfa in pieno perché si può fare meglio, però torno a casa da questa manifestazione con tanta esperienza che mi aiuterà nel mio percorso di crescita. Poter rappresentare San Marino a Gangwon e sfilare davanti a tutti con la bandiera del mio Paese è stato un vero onore”. Terminate le due gare nello sci alpino, Mattia Beccari e il resto della delegazione sammarinese composta dal capo missione Gian Luca Gatti, il tecnico Daniele Plebs e il segretario generale del Cons Eros Bologna rientrano in Repubblica prima della cerimonia di chiusura prevista il primo febbraio.