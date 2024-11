SAN MARIO. Presso lo Spazio Espositivo Studio Carlo Biagioli la presentazione del libro Diario di Margot  dell’autrice Sofi Rossi (pseudonimo di Marina Rossi) edito dalle Edizioni We.

Organizzata dal COMITES SAN MARINO si è svolta presso lo Spazio Espositivo Studio Carlo Biagioli la presentazione del libro Diario di Margot dell’autrice Sofi Rossi (pseudonimo di Marina Rossi) edito dalle Edizioni We.

Tante le tematiche toccate dal libro e nella presentazione: attraverso la formula del diario la scrittrice con una penna fine e sensibile narra di bullismo, covid, violenza contro le donne, lutto, il valore della famiglia e dei figli e separazione.

Numerosi i presenti che hanno applaudito, emozionandos,i all’ascolto dei brani dell’opera letti magistralmente dall’attrice Monica Chiccoli.

Importante il parterre dei relatori:

La Moderatrice dell’evento era la Dott.Anna Chiara Macina.

L’Avv.Alessandro Amadei, presidente del Comites, ha dato un importante excursus sulla normativa sammarinese all’avanguardia in Europa in contrasto alla violenza contro le donne e ha rilevato come a San Marino l’attenzione sul tema sia alta, considerate le numerose iniziative organizzate sul territorio in questa settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

Interessanti gli spunti del Dott. Riccardo Venturini psicologo che da esperto ha commentato i profondi temi del libro

Infine presenti la scrittrice internazionale Simona Adivíncula, Presidente dell’Accademia Rotariana Italiana di Arti e Lettere e Nicola Bergamaschi l’editore sono del giunti dall’Italia per celebrare l’autrice e gli importanti i messaggi veicolati dal libro che hanno il potere di cambiare in meglio la vita dei lettori.