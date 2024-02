San Mauro Pascoli. Giardiniere colto da un malore durante il lavoro: partite le indagini sulle cause del decesso

Un tragico incidente sul lavoro accaduto nell’area verde nei pressi della Torre Pascoliana è stato oggetto di un’indagine da parte della polizia locale di San Mauro. Durante una giornata svolta insieme ai suoi colleghi di una cooperativa locale, il giardiniere di 56 anni, Giovanni Milzoni, è improvvisamente deceduto a causa di un malore cardiocircolatorio. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile salvare la sua vita. La procura ha avviato un’indagine sulla salma dell’uomo per cercare di comprendere le cause dell’incidente.