San Mauro Pascoli in lutto per la prematura scomparsa di Nicolò Calandrini

San Mauro Pascoli piange la perdita di Nicolò Calandrini, noto come “Cala”, deceduto all’età di 23 anni per cause naturali. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità, che lo ricordava per la sua vivacità e il suo spirito sociale. Nicolò lascia nel dolore i genitori Benedetta e Gianni, la sorella Alice e un ampio cerchio di amici.

La camera ardente è allestita presso l’ospedale Bufalini di Cesena. I familiari hanno organizzato una veglia funebre per questa sera alle 20, mentre il funerale si svolgerà domani alle 14:30 nella chiesa di San Mauro Vescovo. La sepoltura avverrà nel cimitero locale.

In un gesto di solidarietà, la famiglia ha richiesto che eventuali offerte siano destinate al progetto di adozione “Titi” della Papa Giovanni XXIII, preferendo questo gesto alle tradizionali composizioni floreali. La comunità si unisce per offrire conforto e sostegno alla famiglia in questo momento di grande tristezza.