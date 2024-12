San Mauro Pascoli. Truffa auto: Tre denunciati e veicolo recuperato in Bulgaria

I carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno denunciato tre individui per una truffa legata alla vendita di un’auto usata. L’indagine è scattata dopo la segnalazione di un uomo della zona, che aveva messo in vendita il suo veicolo su un noto portale online. Contattato da presunti acquirenti, l’uomo ha accettato un pagamento tramite un assegno di circa 20.000 euro, successivamente rivelatosi falso.

I truffatori, per ingannare la vittima, l’hanno indirizzato a contattare una finta filiale bancaria che avrebbe confermato la validità dell’assegno, ma gli accertamenti dei carabinieri hanno dimostrato che l’istituto non esisteva.

Le indagini hanno portato all’identificazione dei tre sospetti: un uomo di 25 anni di nazionalità italiana e due giovani stranieri di 22 e 27 anni, tutti con precedenti penali. La vittima ha riconosciuto i truffatori attraverso un’individuazione fotografica.

Non si sono limitati alla denuncia: i carabinieri hanno ricostruito il percorso dell’auto, risultata trasferita in Bulgaria, probabilmente per nascondere le tracce e rivenderla. Grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine, è stato emesso un provvedimento internazionale di sequestro. Con il supporto della polizia bulgara e in coordinamento con la Procura della Repubblica di Forlì, il veicolo è stato recuperato e sarà restituito al legittimo proprietario.