San Patrignano. La prevenzione alle droghe si fa (anche) giocando. Il nuovo strumento di prevenzione “Do not play it”

Si è tenuto stamattina in Senato il convegno “L’indipendenza è stupefacente – L’importanza della prevenzione contro le droghe” organizzato da Comunità San Patrignano

Presentato anche un nuovo strumento di prevenzione ideato con il sostegno di Fondazione CDP

Roma, 18 ottobre 2024 – Una mattinata per approfondire il tema del contrasto delle dipendenze nel mondo giovanile e come riuscire a intercettare i ragazzi prima che possano venire a contatto con le droghe e le altre forme di abuso e autodistruzione. Questi i temi al centro del convegno “L’indipendenza è stupefacente – L’importanza della prevenzione contro le droghe”, organizzato dalla Comunità San Patrignano durante il quale si sono confrontati rappresentati delle istituzioni, del mondo politico e delle comunità di recupero.

“La prevenzione è la parola chiave”, ha sottolineato in apertura del convegno Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche Antidroga. “E fin dal suo avvio, il governo sta svolgendo un lavoro di raccordo fra i ministeri interessati e il mondo che lavora nella prevenzione e nel recupero delle dipendenze, dai Serd alle Comunità, fino alla comunità scientifica. Allo stesso scopo, il Governo ha incrementato l’informazione verso i giovani e le scuole, in particolare con la campagna di comunicazione Rai, il cui prossimo passo prevede il coinvolgimento del mondo dello sport”.

Durante la mattinata è stato sottolineato anche quanto i giovani oggi abbiano bisogno di attività e progetti dedicati che li possano far riflettere sull’importanza delle proprie scelte. A questo proposito, proprio per sviluppare ancor più il suo impegno nella prevenzione e coinvolgere sempre più ragazzi, San Patrignano ha presentato il gioco didattico “Do not play it” (https://donotplayit.wefree.it/), nato dalla collaborazione con Fondazione CDP. Attraverso questo strumento innovativo, gli studenti, già coinvolti in più ampi percorsi di prevenzione, potranno sperimentare virtualmente le classiche giornate di un adolescente, determinando con le loro scelte lo svolgimento della vicenda.

“Miriamo a far sì che i giovani, soprattutto quelli che non si sono ancora avvicinati alle sostanze o sono alle primissime esperienze, riflettano su quali sono le ragioni, gli stati d’animo e le preoccupazioni che spingono alla prima assunzione. Parlare alle nuove generazioni è fondamentale per vincere la sfida contro la droga”, ha spiegato Antonio Boschini, responsabile terapeutico di San Patrignano.

A sostenere il progetto Fondazione CDP, che collabora con Fondazione San Patrignano dal 2023 nell’iniziativa denominata “We Free” che mira a realizzare diversi interventi di prevenzione delle dipendenze in ambito scolastico indirizzati a 5000 giovani di taluni istituti scolastici secondari di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, delle Marche, della Puglia, della Toscana, del Trentino-Alto Adige e del Veneto.

“Fondazione CDP ha scelto di investire nei giovani, che rappresentano il futuro del nostro Paese, attraverso attività e progetti che consentano loro di avere accesso a opportunità e occasioni che arricchiscano la propria vita. L’uso di sostanze stupefacenti, oltre ad avere effetti negativi per la salute, molto spesso mina il loro percorso di crescita. Per questo è importante arricchire la loro consapevolezza ed aiutarli a fare le scelte migliori per il loro futuro”, ha dichiarato Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Fondazione CDP.

Ad arricchire la mattina gli interventi Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, Rachele Donini, Responsabile delle attività di prevenzione presso l’ASL 2 Savonese, Augusto Consoli, Presidente del Sitd, Tania Fontanella, Responsabile dell’equipe multidisciplinare della Comunità Incontro, Fabrizio Seripa, psicoterapeuta del Ceis don Mario Picchi e Sergio Bovi, componente della Commissioni sull’infanzia e l’adolescenza del Ministero della Famiglia.