San Piero in Bagno. Nuovo Scuolabus finanziato dalle aziende del territorio.

Il servizio di trasporto locale degli studenti del Comune di Bagno di Romagna si fregia da questa mattina di un nuovo scuolabus, che entrerà in servizio a partire dal rientro dalle vacanze pasquali.

In Largo Moutiers a San Piero, davanti alla nuovissima sede della Scuola Secondaria di primo grado e della sede delle Scuole Elementari il Sindaco Marco Baccini ha ringraziato ufficialmente i titolari delle 14 aziende che hanno finanziato l’acquisto dello Scuolabus ed insieme hanno assistito alla benedizione del mezzo da parte del parroco Mons. Don Jacek Kusiak.

L’acquisto è stato gestito grazie ad un’operazione di cofinanziamento pubblico-privata coordinata direttamente dal Sindaco, che nell’occasione ha rimarcato la spiccata responsabilità sociale manifestata dagli imprenditori del territorio, i quali hanno partecipato in modo sostanzioso e con spirito di Comunità.

L’aumento dei costi del settore auto-motive rischiava di essere un problema difficilmente gestibile – ha spiegato Marco Baccini. Lo stesso mezzo acquistato nel 2018 al prezzo di € 55.000,00 costa infatti oggi € 85.000,00, ovvero € 30.000 in più.

Per superare questa criticità e con l’obiettivo di rendere il trasporto dei nostri giovani studenti sempre più sicuro ed affidabile ho richiesto un sostegno ai nostri imprenditori – comunica il Sindaco – che si sono mostrati subito comprensivi e reattivi, tanto che sono state ben 15 le aziende che hanno voluto partecipare all’operazione, con un contributo complessivo di € 70.500,00, che ha lasciato al Comune l’onere di coprire la sola differenza di € 14.900,00.

Hanno finanziato l’operazione Metallurgica Branchetti S.r.l., Sermec Servizi Revisioni Meccaniche S.n.c., Sampierana S.p.a., Ustec S.r.l., Comitel S.r.l., Paramount Immobiliare S.r.l., River 22 Sporting Club, Romagna Acque S.p.a., Cangini Giorgio, Formula Ambiente S.p.a., Confartigianato per il Sociale, CLAS Soc. Coop., Chiquadro Informatica, Idea S.r.l. e Fondazione Asilo delle Grazie.

Ringrazio sentitamente gli imprenditori e gli enti che hanno contribuito a questa importante iniziativa che migliora le condizioni di sicurezza dei trasporti scolastici del nostro Comune – ha affermato il Sindaco.

Il servizio di trasporto scolastico locale è gestito in via diretta dall’Ente Comunale, che si avvale di 4 autisti, che ogni giorno garantiscono il trasporto di circa 200 studenti verso le scuole al mattino e verso le abitazioni al pomeriggio, percorrendo l’ampio territorio abitato del Comune di Bagno di Romagna per una distanza complessiva giornaliera di 700 Km ed offrendo alle famiglie residenti nelle frazioni un servizio essenziale.

La gestione diretta – ha chiuso il Sindaco – è stata una scelta politica in controtendenza rispetto alla maggior parte degli enti locali, che si affidano a gestioni esternalizzate a soggetti terzi. Ciò ci consente di garantire una qualità del servizio molto elevata e ritagliata sulle esigenze delle famiglie, che riteniamo fondamentale pur a dispetto di una maggior complessità di gestione del servizio e dei mezzi, nonché di limiti più stringenti nel turn-over del personale dell’Ente comunale.