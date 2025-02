San Valentino a Verucchio: un viaggio tra storia, leggende e sapori

Verucchio. Venerdì 14 febbraio alle ore 18, in occasione del giorno degli innamorati, alla Rocca Malatestiana di Verucchio si festeggia con San Valentino alla Corte dei Malatesta tra storia e gusto, un evento speciale che intreccia la storia alle degustazioni in grotta de La Madia.

L’esperienza ha inizio con una visita guidata in Rocca alla scoperta delle grandi passioni che hanno segnato la dinastia della Signoria malatestiana. La guida conduce i partecipanti in un viaggio nel tempo tra gli amori tragici e indimenticabili di Paolo e Francesca, Sigismondo e Isotta, Violante e Malatesta Novello, fino alle storie che si intrecciano con le lontane terre d’Irlanda, il tutto arricchito da un panorama straordinario: dalla Rocca Malatestiana, è possibile ammirare la vista mozzafiato su Verucchio, con il suo borgo illuminato che regala un’atmosfera romantica e incantata.

Il percorso prosegue nelle suggestive grotte de La Madia, scavate nella roccia. Qui, una degustazione di prodotti tipici e autentici del territorio è pronta a deliziare il palato dei partecipanti con i sapori della tradizione.

Un’occasione unica da vivere in coppia, da soli o in famiglia per celebrare l’amore in tutte le sue forme, tra storia, cultura e gusto.

La visita e la degustazione hanno una durata di circa due ore.

I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca Malatestianahttps://tinyurl.com/3j3xjy66

Per informazioni e prenotazioni:

0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net