SANITA’, NEL WEEKEND AL VIA LA CAMPAGNA “DILLO ALLA LEGA” IN TUTTA LA REGIONE. IL CARROCCIO IN PIAZZA PER FARE DA MEGAFONO ALLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI E RACCONTARE UN ANNO DI GOVERNO

BOLOGNA, 17 NOV – Sabato 18 e domenica 19 novembre la Lega sarà in piazza per ascoltare i cittadini e raccogliere le denunce degli emiliano-romagnoli circa i casi di malasanità.

“La campagna “Dillo alla Lega” nasce con lo scopo di dare voce a tutte quelle persone che si sentono tradite dalle promesse della Giunta Bonaccini. La nostra sanità, da sempre sbandierata come eccellenza nazionale se non addirittura mondiale, fa acqua da tutte le parti e sempre più frequentemente ci giungono segnalazioni su problematiche e malfunzionamenti” ha spiegato il capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega Emilia Matteo Rancan.

“La nostra presenza sul territorio vuole essere l’occasione per metterci al servizio dei cittadini: ascoltare la loro voce ci consente di aiutarli in modo concreto portando ogni singola segnalazione ai nostri eletti” ha proseguito.

“Questo fine settimana sarà anche l’occasione per presentare i risultati raggiunti a livello nazionale dalla Lega nel primo anno di governo e per fidelizzare i simpatizzanti: ai gazebo sarà possibile anche tesserarsi” ha concluso Rancan.

I banchetti saranno presenti nelle seguenti località:

Bologna: sabato 18 dalle 15.30 alle 19 in piazza dei Martiri 1/C; domenica 19 dalle 10.30 alle 13 in via Caduti di Casteldebolem 15/DCastel Maggiore: sabato 18 dalle 9 alle 13 in via GramsciCastello d’Argile: sabato 18 dalle 10 alle 12.30 in piazza GadaniCastenaso: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in via Nasica 34Crevalcore: domenica 19 dalle 10 alle 12 in via CavourImola: sabato 18 dalle 9 alle 12 in via Emilia 167 e dalle 9.39 alle 13 in via Emilia 207; domenica 19 dalle 9.30 alle 12.30 in via Emilia 207San Giorgio in Piano: sabato 18 dalle 9 alle 12.30 in piazza della Libertà, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza IndipendenzaSan Giovanni in Persiceto: domenica 19 dalle 9 alle 12 in piazza del PopoloValsamoggia: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Garibaldi

Provincia di Ferrara

Ferrara: sabato 18 dalle 16 alle 18.30 in corso Martiri

Argenta: domenica 19 dalle 9 alle 12.30 in piazza Marconi

Bondeno: sabato 18 dalle 10 alle 12 in piazza Garibaldi

Cento: sabato 18 dalle 10.30 alle 12.30 in corso Guercino 52/B

Copparo: sabato 18 dalle 9.30 alle 12 in via Zappaterra

Riva del Po: sabato 18 dalle 9 alle 12 in piazza Repubblica e domenica 19 dalle 9 alle 12 in piazza Mazzini

Provincia di Forlì-Cesena

Forlì: sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 13 in piazza Saffi 10

Cesena: sabato 18 dalle 9.30 alle 12 in corso Mazzini

Cesenatico: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 e domenica 19 dalle 15.30 alle 18 in via Porto Canale

Gambettola: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in via Don Minzoni 8

Modigliana: sabato 18 dalle 9 alle 12 in corso Garibaldi 28

Savignano sul Rubicone: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Falcone

Provincia di Modena

Modena: sabato 18 e domenica 19 dalle 9 alle 12 in via Emilia

Carpi: domenica 19 dalle 10 alle 12.30 presso Portico Grano di Corso Albertio Pio

Fiorano Modenese: domenica 19 dalle 10 alle 13 in piazza Ciro Menotti

Formigine: sabato 18 dalle 9 alle 12.30 in piazza Ravera

Maranello: sabato 18 dalle 9 alle 13 in piazza Libertà

Marano sul Panaro: sabato 18 dalle 9 alle 12 in piazza Matteotti

Mirandola: sabato 18 dalle 9 alle 12 in via Maestri del Lavoro

Pavullo nel Frignano: sabato 18 dalle 9.30 alle 13 in piazza Mercato

Sassuolo: sabato 18 dalle 10 alle 12 in piazza Garibaldi

Spilamberto: domenica 19 dalle 9 alle 12.30 in corso Umberto Primo

Vignola: sabato 18 dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 19 dalle 9 alle 12 in viale Mazzini

Provincia di Parma

Parma: sabato 18 dalle 9 alle 12.30 in via Mazzini

Felino: sabato 18 dalle 9 alle 12 in piazza Miodini

Fidenza: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Garibaldi

Fontanellato: domenica 19 dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Matteotti

Lesignano de’ Bagni: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Salvo d’Acquisto (Santa Maria del Piano)

Noceto: sabato 18 dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Garibaldi

Salsomaggiore Terme: domenica 19 dalle 10 alle 12 in largo Roma

Torrile: sabato 18 dalle 9 alle 12 in piazza Repubblica (San Polo)

Traversetolo: domenica 19 dalle 9 alle 12.30 in piazza Vittorio Veneto

Provincia di Piacenza

Piacenza: sabato 18 dalle 9.30 alle 12 in via XX Settembre

Carpaneto Piacentino: domenica 19 dalle 9 alle 12 in piazza XX Settembre

Castel San Giovanni: domenica 19 dalle 9.30 alle 12 in corso Matteotti

Cortemaggiore: domenica 19 dalle 10 alle 12.30 in piazza Patrioti

Fiorenzuola d’Arda: sabato 18 dalle 9 alle 13 in piazza San Francesco

Podenzano: domenica 19 dalle 9.30 alle 12 in piazza Italia

Provincia di Ravenna

Ravenna: sabato 18 dalle 9 alle 12.30 in piazza Zaccagnini

Brisighella: domenica 19 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Marconi

Cervia: domenica 19 dalle 9.30 alle 12.30 in via Roma

Faenza: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza della Libertà

Lugo: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Trisi, domenica dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Unità d’Italia

Provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia: sabato 18 dalle 10 alle 13 in piazza Marconi, domenica 19 dalle 10 alle 13 in piazza Del Monte

Correggio: domenica 19 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Garibaldi

Montecchio Emilia: sabato 18 dalle 10 alle 12 in piazza della Repubblica

Novellara: domenica 19 dalle 10 alle 12 in piazza Unità d’Italia

Provincia di Rimini

Rimini: sabato 18 e domenica 19 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Tre Martiri, sabato 18 dalle 15.30 alle 18.30 in via Bonsi 21;

Misano Adriatico: domenica 19 dalle 10 alle 13 in piazza della Repubblica

Montescudo-Monte Colombo: sabato 18 dalle 9.30 alle 12 in via Malatesta

Novafeltria: sabato 18 dalle 9.30 alle 12 in piazza Vittorio Emanuele

San Giovanni in Marignano: sabato 18 dalle 10 alle 13 in via Garibaldi 17

Santarcangelo di Romagna: sabato 18 dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Ganganelli