Sant’Agata Feltria, Emma Petitti all’incontro con il commissario Figliuolo e il sindaco Polidori

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha partecipato all’incontro con il commissario Figliuolo in visita nella giornata di mercoledì 13 settembre a Sant’Agata Feltria. Il commissario, dopo aver incontrato i sindaci della Provincia di Rimini, ha fatto tappa nel territorio che è stato pesantemente colpito dalle frane (nel Comune di Sant’Agata Feltria ammontano a 87), arrivando fino a Casteldelci. Su 100 km di strade comunali sono 60 quelle che hanno problemi e per la viabilità si stimano 7,8 milioni di costi. Per gli interventi di somma urgenza sono stati sostenuti 388mila euro dal Comune di Sant’Agata Feltria, che qualche giorno fa ha ricevuto il rimborso. “È stato un significativo momento di confronto sul territorio per poter mostrare al commissario Figliuolo tutte le criticità e toccare con mano la necessità di fare arrivare il prima possibile i fondi stanziati – commenta Emma Petitti –. Prendiamo atto con soddisfazione delle risposte positive date dal commissario Figliuolo circa lo stanziamento dei fondi a cui stanno lavorando per farli arrivare nell’arco di alcune settimane”. “Siamo soddisfatti della presenza a Sant’Agata Feltria del commissario Figliuolo, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini – ha sottolineato il sindaco di Sant’Agata Goffredo Polidori – È stata un’ottima occasione per sottoporre a tutte le istituzioni l’accaduto e mi fa piacere che abbiano potuto vederlo di persona. Confido nell’arrivo delle risorse per il ripristino della situazione a livello urbanistico e ambientale”.

