Incidente stradale in mattinata in località Botticella nel comune di Sant’Agata Feltria. Una microcar che viaggiava in direzione Novafeltria con a bordo una donna di 47 anni del posto, è uscita fuori strada. Il veicolo ha sbandato in modo autonomo. Sul posto per i consueti rilievi ed i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Croce Verde. Lievi ferite e un grande spavento per la conducente del mezzo.