Santarcangelo. A breve le asfaltature di alcune vie del territorio

Prende avvio nei prossimi mesi il programma di asfaltatura di alcune vie del territorio comunale a seguito di interventi di riqualificazione dei sottoservizi – come quelli di Hera e Adrigas – e a conclusione di lavori pubblici per la realizzazione di rotatorie e piste ciclopedonali.

Dal 28 ottobre al 29 novembre, infatti, è in programma la sistemazione del manto stradale delle vie Patrignani, Rughi, Gutenberg e Bornaccino, che saranno quindi soggette a modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, l’intervento – che sarà effettuato a stralci – riguarderà i tratti che si intersecano con la nuova pista ciclopedonale lungo il tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino: in via Patrignani, nel tratto compreso tra le vie Europa e Budriolo; via Rughi, nel tratto tra via Europa e il civico 280; via Gutenberg, tra la via di Gronda e il civico 6. Durante l’intervento sarà vietato l’accesso alle arterie, che resteranno percorribili solo dai residenti, dai mezzi di soccorso e dalla ditta esecutrice dei lavori. In via Bornaccino, invece, i lavori comporteranno solo il senso unico alternato nel tratto compreso tra i civici 234 e 370.

Nello stesso periodo, nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’ultimo tratto di pista ciclabile di San Vito, è prevista anche la riasfaltatura di via Don Luigi Sturzo, che sarà chiusa al traffico eccetto anche in questo caso che per residenti, mezzi di soccorso e della ditta incaricata dei lavori. Nel frattempo, proprio a San Vito, sono terminati i lavori alla rotatoria all’incrocio tra le vie Padre Tosi, Vecchia Emilia e SP 136 – alla ditta esecutrice resta il compito di adeguare tutta la segnaletica in base alla nuova viabilità – mentre si concluderanno nelle prossime settimane quelli per la realizzazione dell’ultimo tratto di collegamento ciclabile tra la frazione e il Capoluogo.

Per questa ragione, entro la fine dell’autunno potranno partire tutte le operazioni di riasfaltatura e ripristino dei manti stradali che interesseranno le vie Vecchia Emilia, San Vito, Roncaglia, Stazione Vecchia nonché l’intervento di messa in sicurezza di via Casale San Vito mediante la bonifica delle banchine laterali per allargare la sede stradale e consentire la sosta su un lato della via, la riasfaltatura di tutto il tratto stradale di circa 1,5 chilometri, la riqualificazione di un’area esistente in corrispondenza del civico 796 finalizzata all’individuazione di nuovi spazi per la sosta, la riqualificazione dell’area di sosta esistente e il rifacimento finale di tutta la segnaletica stradale.

Al via entro la fine dell’autunno anche l’intervento di manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale lungo la SP14-Santarcangelese, che interesserà le porzioni ammalorate degli oltre 2,6 chilometri del tratto di percorso che attraversa il territorio comunale, tra le vie Cupa e Viale.

Comune di Santarcangelo