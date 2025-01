Santarcangelo. Addio a Luca Perazzini: l’alpinista ricordato in una toccante cerimonia a San Vito

La chiesa dei Santi Vito e Modesto a San Vito, frazione di Santarcangelo di Romagna, ha accolto ieri un’affluenza straordinaria per l’ultimo saluto a Luca Perazzini, il 42enne alpinista tragicamente scomparso sul Gran Sasso a causa di assideramento. Accanto a familiari e amici, numerosi colleghi e cittadini hanno assistito alla cerimonia, molti di loro radunati all’esterno della chiesa.

Il funerale si è svolto alla presenza delle autorità locali, inclusi i sindaci di Santarcangelo e Rimini, nonché un consigliere comunale proveniente da L’Aquila. Don Giuseppe Bilancioni ha officiato l’omelia, mentre un’amica della famiglia ha condiviso una lettera scritta dallo stesso Perazzini, in cui raccontava una sua escursione sulla vetta abruzzese. Nel suo scritto, l’alpinista esprimeva la passione per la montagna, concludendo con un invito a vivere autenticamente: “si cade quando non si è se stessi: fai sempre quello che ami, la fatica più grande è quella di privarsi di questo”.

Al termine della cerimonia, il feretro di Luca Perazzini è stato accolto da un lungo applauso, mentre palloncini bianchi sono stati liberati in cielo in segno di omaggio. Le esequie del suo compagno di scalate, Cristian Gualdi, si terranno oggi alle 15 nella Collegiata di Santarcangelo di Romagna.