Santarcangelo, al Teatro Supercinema due serate a ritmo di “Funk e Soul”

Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio sul palcoscenico salgono i Dadfunk feat. Sulene Fleming

Sulene Fleming, ex cantante dei leggendari The Brand New Heavies

Santarcangelo (RN), 24/1/2025 – Il Teatro Supercinema di Santarcangelo sarà il palcoscenico di un evento unico: due serate consecutive dedicate al funk e al soul, con protagonisti i Dadfunk e l’eccezionale voce di Sulene Fleming, nota per la sua collaborazione come cantante principale dei leggendari The Brand New Heavies.

Questi due appuntamenti non saranno semplici concerti, ma una vera e propria celebrazione della musica suonata dal vivo. La combinazione della band e di Sulene Fleming promette di portare il pubblico in un viaggio musicale emozionante, dove il funk, il soul e il groove saranno i protagonisti assoluti.

Chi sono I Dadfunk?

I Dadfunk sono una formazione unica nel panorama del funk e soul contemporaneo, composta da musicisti di calibro internazionale: Francesco Mendolia: batterista degli Incognito, simbolo di groove e precisione; Emiliano Pari: tastierista e direttore musicale dei Dirotta Su Cuba, con una carriera costellata di successi; Donato Sensini: sassofonista storico, noto per le sue collaborazioni con Massimo Ranieri; Francesco Benotti: chitarrista milanese, grande interprete della tradizione funky; Marcello Sutera: bassista di fama internazionale, con collaborazioni al fianco di artisti del calibro di Dennis Chambers, Peter Erskine e Trilok Gurtu.

Le Guest Stars delle due serate

Massimo Machez e Gionata Costa: Il duo riminese presenterà il loro nuovo singolo “Invece è andata così”, un brano che promette di emozionare e sorprendere il pubblico.

Nicola Peruch: pianista di fama internazionale, già al fianco di Zucchero Fornaciari, che porterà il suo tocco inconfondibile sul palco.

Filippo Tirincanti: chitarrista riminese con collaborazioni prestigiose come Terence Trent D’Arby, che regalerà un’esibizione speciale.

Andrea Callà: altro talento riminese che arricchirà questa celebrazione musicale.

Biglietti:

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Supercinema di Santarcangelo

Inizio concerti ore 21,30

Per ulteriori info: www.centrosupercinema.com