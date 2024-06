Santarcangelo. Al via il ripristino dell’asfalto sul cavalcaferrovia di via Tosi. Da mercoledì 12 a venerdì 14 giugno circolazione a senso unico alternato

Riprendono domani (martedì 12 giugno) i lavori conclusivi dell’intervento di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi: per consentire le operazioni in sicurezza, il tratto di strada interessato sarà percorribile a senso unico alternato – regolato da impianto semaforico o da movieri, se necessario – nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 18 di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno.

Nel dettaglio, la ditta esecutrice dei lavori provvederà alla bonifica del manto stradale in alcuni tratti del cavalcavia: dopo gli interventi più consistenti sull’infrastruttura, dalle scorse settimane hanno infatti preso avvio le operazioni conclusive con l’installazione della segnaletica luminosa, la sistemazione dell’asfalto e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, prevista per la prossima settimana.

Il costo complessivo dell’intervento – che ha preso avvio a settembre dello scorso anno – ammonta a 270mila euro, co-finanziati per 170mila euro dal Pnrr e dal Ministero dell’Interno per circa 5mila euro, mentre il resto dell’importo è a carico dell’Amministrazione comunale, intervenuta con risorse proprie per 95mila euro.

Comune di Santarcangelo