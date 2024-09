Santarcangelo. Arriva la Fiera di San Michele: tutte le modifiche alla circolazione del traffico

Entrano nel vivo i preparativi per l’edizione 2024 della Fiera di San Michele, la prima delle due grandi manifestazioni dell’autunno santarcangiolese con un ricco programma di eventi: come di consueto, per consentire l’allestimento e l’organizzazione della fiera, a partire da domani (venerdì 27 settembre) entrano in vigore diverse limitazioni e modifiche alla circolazione del traffico in alcune vie del centro.

Il momento clou degli allestimenti avrà inizio subito dopo il mercato settimanale: a partire dalle ore 14 di venerdì 27 settembre e fino alle ore 20 di lunedì 30, sarà infatti vietata la sosta nelle piazze Ganganelli, Marini, Marconi (parcheggi centrali) e nei primi tre parcheggi di via Verdi.

Le limitazioni più consistenti saranno però ovviamente coincidenti con gli orari di apertura della fiera e saranno in vigore dalle ore 6 di sabato 28 alle ore 6 di lunedì 30 settembre. Le strade interessate al divieto di transito e sosta in questo arco temporale sono viale Gaetano Marini (nel tratto tra le vie Silvio Sancisi e XXIV Maggio), piazza Marconi e le vie Garibaldi, De Bosis, di piazza Ganganelli, Battisti, Matteotti, Molari, Don Minzoni, Cavour, Andrea Costa (tra le vie Felici e Montevecchi), Felici e Verdi (tra piazza Marini e via Giordano Bruno).

Via di piazza Ganganelli, antistante al Municipio, resterà invece interdetta al traffico e alla sosta dalle ore 14 di venerdì 27 fino alle ore 19 di lunedì 30 settembre, mentre il parcheggio Cagnacci sarà chiuso per tutta la giornata di sabato 28 e domenica 29 settembre.

Nel capoluogo, inoltre, sarà vietata la vendita per il consumo o l’asporto di bevande e alimenti in vetro, come di consueto in occasione di grandi eventi. Tutte le modifiche ai percorsi delle linee del trasporto pubblico locale verranno pubblicate sul sito https://www.startromagna.it/infobus/.

Comune di Santarcangelo