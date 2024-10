Santarcangelo. Ciclabile di San Martino dei Mulini, approvato il nuovo progetto di fattibilità per il tratto dal ponte alla rotatoria

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per completare il collegamento ciclopedonale delle frazioni di Sant’Ermete e San Martino dei Mulini con il capoluogo: mentre procedono i lavori per la passerella sul fiume Marecchia, infatti, nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ultimo tratto, compreso tra il ponte e la rotatoria con la Strada di Gronda.

A parità di costo – lo stanziamento per lo stralcio in questione si conferma infatti di 190mila euro – il progetto di fattibilità precedente è stato aggiornato alla luce delle nuove soluzioni progettuali, che rispetto a quelle iniziali consentono un miglior bilanciamento tra efficacia, economicità, sicurezza per ciclisti e pedoni, in conformità con i diversi vincoli di varia natura ai quali è sottoposta l’area.

Il nuovo percorso ciclopedonale, infatti, dopo la passerella adiacente al ponte sul Marecchia proseguirà tramite un apposito collegamento su un livello più basso, raggiungendo il tratto esistente in prossimità della rotatoria con la Strada di Gronda dopo aver attraversato il terreno adiacente alla strada, a debita distanza dalla carreggiata in un contesto più naturale e distante dal traffico, al pari del tratto compreso tra il ponte e il cimitero di San Martino.

L’iter procedurale per la realizzazione del nuovo tratto – che sarà dotato di illuminazione – proseguirà con l’approvazione del progetto esecutivo in autunno, al quale seguirà la gara per l’affidamento dei lavori che si svolgeranno nel 2025, presumibilmente nel primo semestre.

Prevista in inverno, indicativamente tra dicembre e gennaio, la conclusione dei lavori alla passerella ciclopedonale sul fiume. Già conclusa, invece, la realizzazione del tratto compreso tra il cimitero di San Martino dei Mulini e l’area di sosta del lago Santarini, che raggiunge il ponte grazie a un collegamento realizzato in precedenza.

Comune di Santarcangelo