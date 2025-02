Santarcangelo. Circa 10mila persone per il Carnevale, dai carri lanciati 3mila palloni, mille uova di Pasqua e 15 quintali di caramelle

Una Santarcangelo gremita di persone ha festeggiato ieri (domenica 16 febbraio) il Carnevale prendendo parte alla sfilata dei carri in maschera e alle altre iniziative del pomeriggio: secondo le stime degli organizzatori sono stati circa 10mila i partecipanti che hanno assistito al passaggio di sedici carri provenienti da nove località del circondario e all’esibizione musicale della madrina Anna Tatangelo.

La sfilata è stata animata figuranti della città con un carro dedicato ad Heidi, di Torre Pedrera, Grotta Rossa, Bellaria Igea Marina, Borghi, Gatteo, San Mauro Pascoli, Novafeltria e Talamello, che si sono sbizzarriti fra Super Mario, Lego, Pirati dei Caraibi, contadini matti, Frozen, birroccio romagnolo, Pinocchio, Inside Out e carri dedicati all’Oriente, in particolare a Cina e Giappone. Presenti inoltre un gruppo a piedi in abiti veneziani e medievali, nonché il trenino degli alunni della scuola d’infanzia “Il Drago”.

Organizzato da Pro Loco Santarcangelo, Città Viva Santarcangelo e GM Group sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, l’evento condotto da Andrea Prada si è aperto con il Campionato italiano Velocità femminile da parte di Gradara Corse, seguito dai tamburi di Muna Boa a scandire l’arrivo di Anna Tatangelo, particolarmente apprezzata dal pubblico presente. Prima della festa finale con la merenda e il djset di Peter e Pigna, il momento più atteso: la grande sfilata dei carri con il lancio di 3mila palloni, mille uova di Pasqua e 15 quintali di caramelle.

“Anche quest’anno il Carnevale di Santarcangelo ha riempito di festa, scherzi e sorrisi le vie della nostra città” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Ringraziamo gli organizzatori, da Pro Loco a Citta Viva fino a GM Group di Mirco Guidi, oltre a tutti i carri e a chi ha partecipato sfilando, perché è grazie al loro impegno iniziato mesi fa se il Carnevale di Santarcangelo continua negli anni ad avere sempre più successo fino a essere diventato il più grande della provincia di Rimini”.

“È stato un risultato di squadra” aggiungono con soddisfazione gli organizzatori. “Ringraziamo le forze dell’ordine per l’impegno a presidio dell’evento, l’Amministrazione comunale per il sostegno e tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa”.

La Polizia locale, presente con sei agenti in servizio per garantire la miglior riuscita della manifestazione in piena sicurezza, riferisce di uno svolgimento ordinato dell’evento, senza particolari criticità per quel che riguarda sia la viabilità che l’ordine pubblico.

(foto: Alessia Bocchini)

Comune di Santarcangelo