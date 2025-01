Santarcangelo di Romagna. È tornato l’antisemitismo? Incontro con Gadi Luzzatto Voghera, storico e direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano

Santarcangelo di Romagna – L’attuale situazione geopolitica nel Vicino Oriente sta favorendo il ritorno di un antisemitismo basato su atavici pregiudizi? Influiscono su ciò anche le scelte dell’attuale governo israeliano? Dove finiscono le legittime critiche allo Stato ebraico e iniziano i preconcetti? Oppure si tratta di qualcos’altro?

Saranno questi alcuni dei temi affrontati durante l’incontro dal titolo “Ritorna l’Antisemitismo?” che l’Associazione 24 Apostoli – Ettore Bontempi organizza per giovedì 10 gennaio alle 20.30 nella Biblioteca Comunale Antonio Baldini di Santarcangelo, in via Giovanni Pascoli.

Protagonista della serata sarà Gadi Luzzatto Voghera, storico, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano ed autore del libro: “Sugli Ebrei. Domande su antisemitismo, sionismo, Israele e democrazia” edito da Bollati Boringhieri. Un volume nel quale Luzzatto Voghera prima offre una breve storia degli ebrei per fornire basi solide alla discussione. Poi, nella seconda parte, affronta apertamente le domande più frequenti e dirette.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

Nella foto: Gadi Luzzatto Voghera

