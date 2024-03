Santarcangelo. Elezioni. Luigi Berlati candidato del Centrodestra, FDI, LEGA, FI: L’unico candidato in grado di traghettare Santarcangelo fuori da chiusure e interessi di parte

Santarcangelo di Romagna, 22 mar. “Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno assunto la decisione di sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Berlati. Crediamo fermamente che Berlati sia in questo momento l’’uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto’. La scelta è frutto di un approfondito confronto con l’amico Berlati, che è esperto amministratore pubblico avendo ricoperto a lungo l’incarico di consigliere comunale. Grande conoscitore del territorio e della comunità santarcangiolese, crediamo che Berlati dia garanzie di mettere finalmente in moto quel processo di rinnovamento indispensabili in un comune come Santarcangelo che ha enormi potenzialità ma che è stato bloccato troppo a lungo da ferree logiche di potere e da amministrazioni autoreferenziali non adeguate da ogni punto di vista e, in particolare, sul piano della cultura amministrativa. Troppe chiusure ideologiche e pregiudizi da parte della sinistra e la permanenza continua ai vertici comunali di amministratori appartenenti a quell’area non portano mai ad un vero e persistente sviluppo delle comunità ma, paradossalmente, sono causa di una loro progressiva ma inevitabile decadenza e di sfiducia e rassegnazione nei cittadini. Il cambiamento è una risorsa, è vitale ed è un segnale di una sana democrazia dell’alternanza. Da queste considerazioni è scaturito il nome di Berlati che dà ottime garanzie di saper guidare alla vittoria, alle prossime elezioni, una squadra di candidati appassionati e capaci pronti a mettersi a disposizione di Santarcangelo, della sua comunità e del territorio”.

Ne danno notizia Nicola Marcello , segretario provinciale FdI, Elena Raffaelli, segretario provinciale Lega, e Antonio Barboni, segretario provinciale Forza Italia.