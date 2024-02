SANTARCANGELO. ELEZIONI, RAFFAELLI (LEGA): POLITICA AL LAVORO PER SCELTA CANDIDATO SINDACO 

Santarcangelo di Romagna, 28 feb. “Apprezziamo il lavoro di Marco Fiori che si è speso moltissimo in questi anni su un territorio che conosce alla perfezione. Prendiamo atto dell’apprezzamento rivolto al consigliere comunale Barnaba Borghini, tuttavia i partiti della coalizione di centrodestra sono ancora al lavoro per individuare un candidato che sia espressione delle forze di Governo. Ci sono diversi nomi sul tavolo, non ultima è arrivata anche l’autorevole disponibilità di Antonio Barboni, ex senatore di Forza Italia. E’ evidente che la coalizione si deve certamente unire intorno a un nome che coaguli il consenso dei cittadini e abbia una credibilità riconosciuta, ma è altrettanto palese che la concomitanza con le elezioni europee dovrebbe prevedere, per quanto possibile, una candidatura politica”. Così in una nota Elena Raffaelli, segretario della Lega della provincia di Rimini.