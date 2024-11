Santarcangelo. Forza Italia, Fiera di San Martino: fallimento totale dell’amministrazione sulla gestione parcheggi

Altra problematica per i residenti di piazza Suor Angela Molari dove il Comune aveva espressamente dichiarato di riservare 100 posti auto per residenti mentre al varco di accesso posto tra via Emilia e viale Mazzini il passaggio è stato lasciato libero a chiunque con il risultato che i residenti sono rimasti privi della possibilità di parcheggiare la propria auto, trovandosi magari anche ostruito il proprio cancello di casa, in un caso che ci è stato segnalato, due signori approfittando del cancello aperto di condominio privato sono entrati hanno parcheggiato, salvo poi trovare il cancello chiuso al loro ritorno, vi lasciamo immaginare l’imbarazzo per recuperare l’auto.

È evidente che l’amministrazione a guida Sacchetti non è stata in grado di organizzare un sistema funzionale e funzionante per questo evento che è sì di portata straordinaria ma altrettanto prevedibili sono le problematiche che ogni anni si ripetono senza che sia mai proposta e attuata una soluzione efficace e efficiente, utile a mettere in condizione di poter sostare regolarmente gli avventori e i fruitori della fiera.

Noi le soluzioni le abbiamo, presto le presenteremo anche in consiglio comunale attraverso il nostro consigliere di riferimento, chi sa se il sindaco e gli assessori impegnati a reggere (ideologicamente) il mattarello alla Parma che si sta prodigando a “piadinara” nei padiglioni della fiera di San Martino, saranno in grado di recepirle.