Santarcangelo. Giovedì 19 settembre scuole chiuse per il maltempo, già attivo il Centro operativo comunale di Protezione civile

In seguito al bollettino meteo 119/2024 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – con stato di allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica valida per l’intera giornata di oggi (mercoledì 18 settembre) – già nella serata di ieri (martedì 17 settembre) il Centro operativo comunale di Protezione civile era in stato di preallerta, proseguito nella mattinata di oggi con un monitoraggio puntuale del territorio da parte dei Servizi tecnici comunali.

Al momento, considerando la situazione generale delle strade, non si registrano modifiche alla viabilità rese necessarie dal maltempo: l’unica misura, messa in atto precauzionalmente su indicazione dell’Agenzia regionale, è la chiusura del ponte bailey di San Vito al transito pedonale. Si tengono comunque monitorate alcune situazioni puntuali di allagamento, che al momento non risultano aver provocato danni.

Nel frattempo, tuttavia, è stato emanato un nuovo bollettino meteo (120/2024) valido dalle ore 12 di oggi e per l’intera giornata di domani (giovedì 19 settembre) con allerta rossa per criticità idraulica, idrogeologica e gialla per temporali anche per il territorio di Santarcangelo.

In seguito a tale provvedimento, su indicazione della Regione Emilia-Romagna che ha dato questa disposizione a tutti i Comuni interessati dall’allerta rossa, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei servizi educativi compresi i nidi d’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado con le relative palestre e degli altri impianti sportivi comunali, dei centri di formazione professionale, dei centri diurni per persone con disabilità e la biblioteca comunale nella giornata di domani (giovedì 19 settembre).

Il provvedimento è adottato in considerazione dei disagi e dei rischi per la mobilità e per l’incolumità delle persone che possono derivare dal maltempo, anche allo svolgimento del servizio di trasporto urbano, extraurbano e agli spostamenti delle famiglie e degli studenti sul territorio, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare pericoli agli alunni e al personale delle scuole. Sono quindi sconsigliati per chiunque tutti gli spostamenti, se non strettamente necessari: la Protezione civile raccomanda inoltre di non utilizzare ove possibile piani interrati.

Per seguire l’evolversi della situazione è stato attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile in via Scalone, mentre il numero telefonico di riferimento per le richieste di intervento sul territorio di Santarcangelo è 0541/622705 (sala radio).

Aggiornamenti sulla situazione meteo in tempo reale sono disponibili su https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, mentre sul sito della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono disponibili tutte le indicazioni sui comportamenti da tenere: https://iononrischio.protezionecivile.it/it/rischi/alluvione/cosa-fare/.

Sulla base dell’evoluzione dello stato di allerta, saranno forniti eventuali aggiornamenti.

Comune di Santarcangelo