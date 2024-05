Santarcangelo. Imprenditore 50enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane. A luglio la sentenza

Un imprenditore di 50 anni di Santarcangelo è sotto processo per presunta violenza sessuale su una 20enne di Bologna. Il pm e la difesa hanno chiesto l’assoluzione, mentre la parte civile ha richiesto la condanna e un risarcimento provvisorio. La sentenza è attesa per luglio. I fatti risalgono all’estate 2020, quando i due si sono incontrati a casa dell’uomo e si discute se il rapporto sessuale fosse consensuale. Dopo l’incontro, la ragazza ha chiesto aiuto all’uomo per tornare a Bologna, ma poi ha presentato denuncia qualche giorno dopo.