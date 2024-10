Santarcangelo. La cultura come dono: il percorso dell’autore William Protti attraverso i libri pubblicati da Fara Editore. Incontro 25 ottobre, ore 21, Sala parrocchiale Chiesa di Sant’Agata

(Santarcangelo, 23 ottobre 2024) – Venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 21 a Santarcangelo presso la Sala parrocchiale della Chiesa di S. Agata M. – La Fabbrica, Via Santarcangelese, 2077, avrà luogo un incontro intitolato “La cultura come dono: il percorso dell’autore William Protti attraverso i libri pubblicati da Fara Editore”.

William Protti, nato a San Marino, vive a Santarcangelo di Romagna. Appassionato di fumetti, ha ideato varie strisce e tavole a livello locale. Sua la copertina di Poesie in soffitta e un’illustrazione de Le Favole dello zio Oliviero (La Sfera Celeste, Riccione) così come la traduzione visiva di Filastrocche piccole così (Danilo Montanari, Ravenna). L’impegno in ambito culturale e artistico con l’associazione culturale La Ginestra di Santarcangelo lo ha portato a impaginare alcuni libri, ultimo dei quali Lo splendore della Verità (Pazzini, Villa Verucchio). Fra il 2015 e il 2024, i racconti Un giorno di follia, La minaccia, Kronin: visioni del futuro, Vera e Eghena sono stati premiati dai concorsi indetti dall’editore Fara di Rimini.

Ed è proprio il quinto piazzamento ai primi posti in uno dei concorsi indetti da Fara, l’occasione per questa serata, nella quale, su invito della comunità socio parrocchiale, l’autore ricostruirà il percorso, ormai trentennale, che l’ha portato a mettere su carta questi e altri racconti, tutti dal ritmo incalzante e di genere fantastico, ma mai slegati dalla quotidianità. Un percorso in cui Protti continua a definirsi “autore” piuttosto che “scrittore”, non essendo sua intenzione svolgere una professione, bensì assecondare l’ispirazione che lo guida.