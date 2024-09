Santarcangelo. Lettera aperta di Giulia Giacomini: “Do la mia disponibilità per il ruolo di segretaria del Circolo del Centro di Santarcangelo”

Giulia Giacomini: “A Santarcangelo c’è un bel gruppo di giovani Dem ancora appassionati alla politica, vogliosi di mettersi in gioco al servizio della nostra città. Dopo tante esperienze e lavoro di squadra sono pronta ad assumermi nuove responsabilità e do la mia disponibilità per la segreteria del Circolo del Centro”

Si sente dire che noi giovani siamo sempre più distaccati dalla politica e che non abbiamo voglia di impegnarci e metterci in gioco per le nostre comunità: non a Santarcangelo, dove da anni un gruppo di ragazze e ragazzi mette invece tempo, cuore e passione al servizio del Partito Democratico e della città. Alle recenti Amministrative in lista eravamo in cinque fra Under 30 e trentenni, quattro sono in consiglio comunale e io mi sento pronta a dare il mio contributo in ruoli di ulteriore responsabilità. Per questo scrivo queste righe in cui do la mia disponibilità ad assumere la guida del Circolo del Centro che deve eleggere la nuova segreteria dopo la composizione della giunta.

Mi chiamo Giulia Giacomini, ho 31 anni e nella vita di ogni giorno lavoro come impiegata. Sono iscritta al PD di Santarcangelo dal 2019 e in questo periodo ho avuto l’opportunità di conoscere tante persone. Quelle con più esperienza mi hanno ispirato e insegnato i valori della collettività e dell’essere parte di un Circolo avendo grande attenzione e rispetto per la storia e la memoria di chi ne ha fatto parte prima.

Da circa tre anni sono anche nella Direzione comunale, oltre che nella Segreteria, dove ho ricoperto ruoli inerenti alla comunicazione digitale del partito.

Ho partecipato attivamente alle ultime campagne elettorali, compresa quella di giugno in cui, pur essendo anche candidata consigliera, ho preferito darmi da fare nelle retrovie, spesso stando a casa al pc, programmando locandine, poster e facendo porta a porta per tutti: per me prima del singolo viene infatti sempre la squadra, in questo caso il Pd, e ho lavorato sodo perché nei mesi precedenti le urne tutti avessimo le stesse opportunità.

Negli ultimi anni ho contribuito alla buona riuscita dei tanti eventi politici comunali, incontri in piazza, dibattiti, manifestazioni a Santarcangelo e anche a Rimini. Ho sempre fatto la volontaria alla Festa dell’Unità in ogni ambito servissero presenza ed energie e quest’anno ho ottenuto la gestione dei bar della Festa con buonissimi risultati non solo economici, ma anche in termini di presenze durante tutto l’arco delle serate. Ho inoltre gestito insieme a tanti altri under 30 l’organizzazione della serata promossa dai Giovani Democratici e dedicata ai giovani amministratori, un evento che in un lunedì sera di rientro dalle ferie ha ottenuto una partecipazione non scontata e oltre le previsioni più rosee.

Sono molto orgogliosa di tutte le attività svolte fino a ora, sia per i risultati che danno ulteriore entusiasmo, sia, soprattutto, perché figlie di un impegno collettivo di tante ragazze e ragazzi come me.

Alla luce di tutto ciò che abbiamo fatto per il partito e per le persone appartenenti al nostro Circolo, spinta dalla nuova ventata di rinnovamento, ricambio e fiducia verso le nuove generazioni che la segretaria nazionale Elly Schlein ha portato e supportata anche dai giovani del Circolo del Centro, con questa lettera aperta intendo ufficializzare pubblicamente la mia disponibilità a candidarmi per il ruolo di segretaria augurandomi che anche nel Pd Santarcangelo possa concretizzarsi ancor di più la stagione del rinnovamento, dell’apertura e dell’inclusione.

Giulia Giacomini