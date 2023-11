Santarcangelo. Maltempo, domenica 5 novembre attivato il Centro operativo comunale a supporto della Protezione civile

Sopralluoghi e verifiche puntuali sul territorio, diversi gli interventi in aree pubbliche e private

Il forte vento di ieri (domenica 5 novembre) ha causato alcune criticità anche sul territorio di Santarcangelo, in particolare la caduta o il danneggiamento di alberi e di strutture sia pubbliche che private. Il Centro operativo comunale è stato attivato dal primo pomeriggio per prestare supporto al presidio territoriale di Protezione civile dell’Unione di Comuni, che era già attivo dalla mattina in forza dell’allerta emanata dall’Agenzia regionale.

Nel complesso sono stati 8 i dipendenti, fra tecnici e operativi a supporto del presidio di Protezione civile che hanno verificato puntualmente la situazione nel territorio attraverso numerosi sopralluoghi e tenendo presente le segnalazioni dei cittadini.

Circa una decina gli alberi o i rami caduti ma senza che si rilevassero gravi conseguenze: in alcuni casi si è resa necessaria l’interruzione temporanea della strada per la rimozione di piante o, in altri casi, di rami che si erano appoggiati alle linee elettriche o telefoniche. Due invece, i cantieri privati che presentavano situazioni di pericolo per la caduta di strutture e manufatti: in questo caso i tecnici hanno avvertito i referenti che sono intervenuti tempestivamente.

Nel tardo pomeriggio, l’attenuarsi delle condizioni meteo ha fatto rientrare l’emergenza ed è quindi terminata anche l’attività del Centro operativo comunale, mentre è rimasto attivo il presidio operativo della Protezione civile fino al termine dell’allerta emanata dalla Protezione civile.

Comune di Santarcangelo