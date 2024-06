Santarcangelo. Manutenzioni, modifiche in vista alla circolazione del traffico

Da questa settimana sono previste modifiche alla viabilità per consentire la realizzazione di alcuni interventi in diverse vie della città.

Domani e dopodomani (martedì 11 e mercoledì 12 giugno) via Soardi resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le vie Vecchia Emilia e Talamello per un intervento di ripristino del manto stradale: insieme a via Ortomaggio, la strada vicinale era stata infatti individuata dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’accordo con il Consorzio di bonifica della Romagna per la manutenzione straordinaria. Per consentire l’intervento, via Soardi – che in questi mesi di lavori per la realizzazione della rotatoria tra le vie Tosi, SP136 e Vecchia Emilia è stata spesso utilizzata come deviazione – sarà interdetta al traffico dalle ore 7 alle ore 18, fatta eccezione per i residenti, i mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno il tratto di via Pio Massani compreso tra le due intersezioni con Contrada dei Nobili resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 18 per consentire ai tecnici incaricati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’installazione di alcuni fessurimetri sulle facciate esterne delle abitazioni di via Pio Massani, oggetto delle indagini in corso, che riguardano anche la mura dello Sferisterio e la carreggiata della stessa via.

Sono già iniziate, invece, le ultime operazioni dell’intervento di riqualificazione e completamento dell’illuminazione di via Scalone: fino a venerdì 14 giugno, il tratto compreso tra via Amendola e il civico 926 sarà percorribile a senso unico alternato dalle ore 7 alle ore 18.

Tutte le ordinanze di modifica alla viabilità sono pubblicate sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

Comune di Santarcangelo