Santarcangelo. “Natale nei Luoghi dell’Anima”, tutte le iniziative in programma dal 12 al 17 dicembre

Gli eventi del “Natale nei Luoghi dell’Anima” proseguono a partire dalla giornata di domani (giovedì 12 dicembre) con un ricco programma di iniziative, mentre “Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival” continua fino a domenica 15.

Giovedì 12 dicembre al Centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” di San Bartolo, dalle ore 16,30 alle ore 18, si svolgerà “Evviva la Vita”, lezione aperta di bio-danza a cura dell’associazione L’Incontro (massimo 15 iscritti, prenotazioni al numero 348/3945227). Alle 21, invece, la biblioteca Baldini ospita la presentazione del volume “Solare” di Gianluigi Gherzi, in dialogo con Maria Cristina Balestracci. Venerdì 13 dicembre dalle 16,15 alle 17,45 sarà possibile visitare il presepe allestito dagli alunni alla scuola primaria Pascucci, aperto anche domenica 15 dalle 14,30 alle 18,30.

Sabato 14 dicembre sarà una giornata particolarmente ricca di iniziative: alle 15,30 sarà inaugurato il presepe meccanico allestito dalla famiglia Gualtieri nella grotta di piazza Balacchi, mentre alle 16 da piazza Ganganelli partirà la camminata “E Pace è ancora”, a cura della Consulta del Volontariato. Alle ore 18, nella sala consiliare del Municipio, la cerimonia di conferimento del Premio per la Pace a Roberto Scaini – medico impegnato in missioni in aree di conflitto – con Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta in Medio Oriente: l’iniziativa è a cura di EducAid nell’ambito del progetto “Voci per Gaza”.

Sempre sabato 14, alle ore 17, il centro commerciale naturale accoglierà i Babbi Natale in Vespa, che sfileranno per le vie del centro con arrivo in piazza Molari. Nelle giornate di sabato e domenica torneranno anche il “Mani in Piazza. Il mercato delle idee” – con artigiani, artisti e produttori locali dalle 8,30 alle 19 in piazza Ganganelli – e gli artisti di strada: Circo all’insù (tessuti aerei e cerchio) dalle ore 16 di sabato, Viky teatro e libertà (giocoleria con hula op e fuoco) e Debora la Trampoliera domenica allo stesso orario.

Domenica 15 dicembre dalle ore 9 presso la Chiesa del Suffragio sarà presente anche il mercatino solidale della Caritas, mentre nel pomeriggio andranno in scena due concerti: alle 16, la Pieve ospiterà il Concerto di Natale con il Coro Magnificat e il Coro Malatesta da Verucchio, diretto dal Maestro Ludovico Buonamano – dopo un’introduzione storica di Giorgio Pecci – a cura della Pro Loco, mentre alle 16,30 ancora alla Chiesa del Suffragio si svolgerà il Concerto per la città degli allievi della Scuola comunale di musica Giulio Faini.

Martedì 17 dicembre gli eventi si spostano invece al C’entro Supercinema, dove alle ore 10 si rinnoverà l’appuntamento con Cinemamme – iniziativa rivolta a genitori e nonni con i loro bebè – mentre alle ore 20,30 sarà proiettato il documentario “Jesus Loves the Fools”, seguito dal concerto dei La Crus.

Le iniziative del “Natale nei Luoghi dell’Anima” sono promosse da Amministrazione comunale, Consulta del Volontariato, FoCuS, Pro Loco e Città Viva in collaborazione con il festival di cinema “I Luoghi dell’Anima” e tante altre realtà santarcangiolesi.

