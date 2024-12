Santarcangelo. Notizie, eventi, avvisi e segnalazioni nella nuova app del Comune

Le ultime notizie dal Comune, informazioni utili, eventi, scadenze, allerte meteo, calendario del porta a porta, prenotazioni e a breve segnalazioni e sondaggi: tutto in una sola app che raccoglie le più importanti novità dall’Amministrazione comunale.

Disponibile in tutti gli store online, l’app Municipium del Gruppo Maggioli rappresenta un ulteriore step nel percorso di digitalizzazione e semplificazione dell’Amministrazione comunale, finanziato dal Pnrr: dopo il nuovo sito istituzionale, la rete intranet, i nuovi applicativi in uso a diversi uffici, il Comune sbarca anche sull’app per smartphone, che rende ancora più semplice e veloce la comunicazione tra l’ente e i cittadini.

Installando l’applicazione sul proprio cellulare e selezionando il Comune di Santarcangelo tra gli enti disponibili, è possibile accedere a una serie di informazioni utili – dai contatti degli uffici al calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti, fino ai numeri d’emergenza – e alle ultime notizie sull’attività dell’ente e sugli eventi. Tramite l’app è anche possibile ricevere notifiche sulle allerte meteo, sulle emergenze di Protezione civile e aggiornamenti sulle situazioni di criticità.

Sulla versione classica del sito internet – sia in home page che in ciascuna scheda procedimento in cui è attivo il sistema – e sull’app, da qualche settimana è anche disponibile il servizio di prenotazioni online di appuntamenti per gli uffici Anagrafe/residenze, Relazioni con il pubblico e Digitale, Servizi cimiteriali, Sportello al cittadino, Stato civile. Nelle prossime settimane saranno attivate anche le agende online degli uffici Edilizia privata e Pianificazione territoriale/Attuazione urbanistica, mentre in futuro la possibilità verrà via via estesa anche agli altri sevizi comunali.

Due le prossime novità in tema di partecipazione e cittadinanza attiva: la prima riguarderà la somministrazione di sondaggi – generici o puntuali, sull’opinione degli utenti sui servizi o sulle nuove opportunità offerte dagli strumenti digitali – a cui sarà possibile rispondere sia sul sito che sull’app.

È invece prevista per l’inizio del 2025 l’attivazione della nuova piattaforma di presentazione delle segnalazioni, pienamente integrata con il sito e con l’app Municipium, georeferenziata e con la possibilità di inviare foto e altri allegati. Come per gli altri servizi, inoltre, se l’utente effettua il login con le credenziali Spid o Cie, al momento della presentazione di un’istanza i campi riguardo ai dati personali saranno già precompilati con i propri dati, mentre nell’area personale sarà disponibile il dettaglio e lo stato delle proprie richieste e segnalazioni.

“È ormai evidente che gran parte degli utenti naviga sul web utilizzando lo smartphone e ha l’esigenza di trovare in pochi clic informazioni chiare e complete, come dimostra tra l’altro la crescita del canale WhatsApp del Comune che ha recentemente superato i mille iscritti” dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore al Digitale, Luca Paganelli. “Grazie all’app Muncipium diamo una nuova risposta a questa necessità, mettendo tutte le notizie, gli avvisi importanti e i servizi a portata di smartphone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Comune di Santarcangelo