Santarcangelo. Parco Spina, la prima parte dei lavori inaugurata alla presenza di bambine e bambini della Pascucci

È stata inaugurata questa mattina (martedì 21 gennaio) la prima parte dei lavori di rinnovamento del parco Spina, recentemente conclusi. Presenti bambine e bambini delle classi quarte della scuola primaria Pascucci, che nell’ambito del progetto “Ho a cuore Santarcangelo” hanno dipinto alcune mattonelle quadrate con disegni colorati corredati di messaggi di speranza e dallo spirito positivo che vanno a impreziosire i nuovi camminamenti. Colori vivaci che tornano anche nell’opera “Confronto mai conflitto” – realizzata da Andrea “Funk” Fanchi e Massimo “Pax” Pazzini – che decora il campo da basket completamente rimesso a nuovo.

Oltre a queste opere, il parco è stato attrezzato con una nuova altalena al posto della precedente nei pressi dell’ingresso del nido, una nuova altalena con un sedile a stecca e uno inclusivo, una palestrina multifunzione, pannelli attività inclusivi e una teleferica – richiesta all’Amministrazione comunale nei mesi scorsi da bambine e bambini delle scuole primarie che hanno partecipato appunto al progetto “Ho a cuore Santarcangelo” – oltre a nuovi arredi come fontana e rastrelliera per bici, a cui si aggiungono i lavori di manutenzione alle strutture esistenti, dai giochi presenti al campo da basket.

“Il primo ringraziamento va a voi che domani sarete gli adulti di questa città e porterete avanti il messaggio ‘Ho a cuore Santarcangelo’ nel corso della vostra vita” ha detto il sindaco Filippo Sacchetti agli alunni. “Avere a cuore una cosa, volerle bene significa anche volersi bene e volere bene agli altri: come è accaduto con questo parco, rimesso a nuovo, arricchito dalle vostre opere e con la prima teleferica installata nel nostro Comune. Un parco che ha tutto: giochi, un campo da calcio, uno da basket e soprattutto, da oggi, la cosa più bella, ovvero i messaggi positivi che avete lanciato attraverso le mattonelle che avete colorato con le vostre mani”.

“Ci rivedremo con la bella stagione – ha concluso il sindaco – per una festa di quartiere in cui giocare e divertirci insieme. Questo è un parco nato quarant’anni fa, pensato per stare insieme: averlo rimesso a nuovo con un bel lavoro di gruppo è un bel segno di ripartenza”. Oltre al sindaco, erano presenti all’inaugurazione anche diversi assessori comunali, i rappresentanti delle imprese esecutrici dei lavori e la dirigente scolastica del Primo circolo didattico, Maria Luisa Romano, insieme agli insegnanti e a circa cento alunni della Pascucci.

La riqualificazione del parco Spina – primo passo di un rinnovamento che nei prossimi anni interesserà più in generale l’area circostante – ha richiesto nel complesso circa 55mila euro, per la realizzazione di nuove strutture e le opere di miglioramento dell’accessibilità dell’area.

A questa prima fase dei lavori di riqualificazione seguirà una seconda, tra febbraio e marzo, per la realizzazione di una palestra all’aperto dotata di un circuito per esercizi a corpo libero e di sei macchine per l’allenamento isotonico e cardio: le strutture, finanziate dal bando nazionale Sport e Salute, verranno collocate nei pressi del campo da basket e andranno a costituire i primi tasselli del grande progetto di mandato della Cittadella dello Sport e della Salute.

Confronto mai conflitto – L’opera invita a trovare nel confronto un motivo di crescita e incontro, senza erigere muri difensivi ma aprendosi alla curiosità di apprendere. I due personaggi raffigurati – spiegano gli artisti – rappresentano la paura e la diffidenza verso la diversità, essendo in fondo speculari ma identici: la vittoria consiste nel non vedere nell’altro un avversario, ma un’opportunità di confronto che è l’unica via per migliorarsi.