Santarcangelo. Per la Fiera di San Martino il pubblico delle grandi occasioni con circa 130mila spettatori complessivi stimati

L’edizione della Fiera di San Martino appena conclusa ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni: circa 130mila i visitatori complessivi per tutta la manifestazione secondo le stime degli organizzatori di Blu Nautilus e della Polizia locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia. Anche quest’anno “l’estate di San Martino” ha premiato la Fiera con tre giorni di bel tempo, accompagnando il grande afflusso di visitatori in particolare venerdì e sabato fino alla tarda serata: dopo il boom nella giornata di domenica, anche lunedì 11 novembre le presenze sono state numerose dal mattino fino al tramonto.

La Fiera – aperta per la prima volta con il taglio del nastro – ha confermato la sua vocazione tradizionale tra cibo e commercio, con ottimi affari per tutti gli espositori del settore alimentare, del mercato e dell’artigianato. Ampia partecipazione anche agli eventi, in particolare per la 55^ Sagra nazionale dei Cantastorie che ha visto la partecipazione di Elio Biffi dei Pinguini tattici nucleari accanto a Sandra Boninelli.

Tra le conferme anche il Palio della Piada, giunto alla 25^ edizione, con 40 concorrenti sfidarsi a colpi di mattarello, riferisce la Pro Loco: tanti i partecipanti nella categoria bimbi, tutti premiati con un buono gelato, mentre nella categoria giovani ha prevalso Chiara Giacomini – che partecipa al Palio dalla prima edizione – premiata con una cena per quattro persone.

Vincitrice assoluta del Palio Sara Orlandi, prima classificata anche nella categoria over, che ha ricevuto un mattarello con portamattarello e un prosciutto. La quarta edizione della Pida di Bécch ha visto invece trionfare per la seconda volta in quattro anni Bottega 50, che ha ricevuto come di consueto una targa celebrativa e il sigillo da imprimere sulle piadine con le corna, simbolo di San Martino.

Oltre a confermare l’ampio successo dell’Osteria delle Tradizioni, la Pro Loco ha registrato quasi 400 presenze all’ufficio Iat di via Battisti, che ha fornito informazioni su itinerari di visita, ospitalità e sugli eventi legati alla Fiera. Circa 200 i partecipanti – compreso un pullman appositamente arrivato da Benevento – alle visite guidate a grotte, casamatta e borgo medievale nelle tre giornate della Fiera, compreso il tutto esaurito per la visita guidata speciale “Nella Grotta dei Becchi – Folklore e ironia a San Martino” di sabato 9 novembre. Ammonta invece a 380 euro – che saranno destinati all’attività della Baldini – il ricavato del mercatino dei libri già letti, a cura del gruppo Amici della Biblioteca di Santarcangelo.

Il presidio della sicurezza a cura di Control Room in collaborazione con la Polizia locale ha consentito di limitare al massimo i disagi, compresi alcuni interventi di minor entità da parte della Croce Rossa. Duemila braccialetti “Se mi perdo chiama” distribuiti tra i visitatori, mentre non si sono registrati particolari disguidi nemmeno sul fronte della viabilità: traffico sostenuto ma scorrevole, con il piano parcheggi che si è dimostrato funzionale alla dimensione dell’evento.

La Polizia locale, in particolare, è intervenuta a contrasto dell’abusivismo commerciale – fenomeno comunque in netto calo rispetto al passato – e comminato sanzioni per la sosta selvaggia, soprattutto nei casi più critici per la viabilità o su segnalazione dei residenti. 389 in totale le violazioni al Codice della strada sanzionate, con otto rimozioni di veicoli e tre incidenti rilevati: 139 gli interventi richiesti alla centrale operativa, di cui 11 per controllo sull’inquinamento acustico e uno per il sequestro di merce contraffatta.

Gli agenti della Polizia locale, impiegati su tre turni per garantire la piena copertura del servizio, hanno presidiato con un totale di 34 servizi di pattuglia i punti nevralgici d’ingresso, mentre due equipaggi per turno hanno assicurato una presenza dinamica all’esterno e all’interno della Fiera con personale appiedato: 41 in totale gli agenti impiegati, compre 18 in supporto da altri Comandi del circondario.

Comune di Santarcangelo