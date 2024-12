Santarcangelo. Prorogate le modifiche alla viabilità per la riqualificazione della rete fognaria nelle vie Amalfi e Dalla Chiesa

Le modifiche alla viabilità determinate dal cantiere di Hera per la riqualificazione della rete fognaria nella zona delle vie della Pace, Dalla Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio e SP14 saranno prorogate per il rinvenimento di reperti archeologici che ha determinato la momentanea sospensione dei lavori.

Rispetto alla conclusione originaria della prima fase dell’intervento, inizialmente prevista per la giornata di oggi (venerdì 13 dicembre), le modifiche alla viabilità sono state infatti prorogate con una nuova ordinanza fino al 31 gennaio 2025, in misura precauzionale: l’ordinanza, infatti, potrà essere revocata prima della scadenza indicata nel caso se ne verificassero le condizioni a seguito delle necessarie verifica da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

La porzione di parcheggio compresa tra le vie Amalfi, Carlo Alberto Dalla Chiesa e il vialetto d’ingresso al nido Rosaspina resta dunque interdetta al traffico e alla sosta, fatta eccezione per mezzi di soccorso e della ditta esecutrice.

Rimane invece disponibile l’area di sosta compresa tra il vialetto e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, percorribile in entrambi i sensi di marcia: l’accesso pedonale al nido resta comunque garantito. Eccezionalmente a doppio senso di marcia sarà anche l’ultimo tratto di via Amalfi, fino all’incrocio con via Capri, dove rimane in vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata.

L’intervento di Hera prevede la realizzazione della nuova fognatura mista per lo smaltimento delle acque della zona Via Pace, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio e SP14: 650mila euro il costo dei lavori, che rientrano nel progetto più generale di efficientamento idrico e fognario di particolare rilievo che permetterà una maggiore razionalizzazione dei deflussi fognari e una drastica riduzione degli allagamenti a seguito di eventi metereologici importanti, grazie all’adeguamento delle tubazioni interrate esistenti.

In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione. L’ordinanza completa è invece pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

Comune di Santarcangelo