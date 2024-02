Santarcangelo. Proseguono i lavori per la rotatoria tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e SP136

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Pasquale Tosi, Vecchia Emilia e SP136 “Santarcangelo Mare” tramite la realizzazione di una nuova rotatoria stradale finanziata dal Comune di Santarcangelo (che ha assunto anche il ruolo di stazione appaltante), dal Comune di Rimini – competente per la Direzione Lavori – e dalla Provincia di Rimini.

A tre settimane dall’apertura del cantiere, da mercoledì 7 febbraio prenderà avvio una nuova fase che prevede modifiche al traffico e alla sosta per consentire la predisposizione dei sottoservizi – gas, energia elettrica, acqua e fognatura bianca, a beneficio anche dell’abitato circostante – prima di poter proseguire con i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura.

Dalle ore 7 di mercoledì 7 febbraio fino alle ore 18 di venerdì 8 marzo i primi 80 metri di via Vecchia Emilia, dall’incrocio con via Tosi in direzione di Casale, saranno interdetti al traffico e alla sosta: nello stesso tratto, in ogni caso, verrà istituito un percorso pedonale protetto.

Vista la quantità di traffico che lo interessa giornalmente, invece, nel tratto speculare di via Vecchia Emilia in direzione San Vito, gli operatori lavoreranno di notte: in questo caso, quindi, per due settimane (da lunedì 26 febbraio a venerdì 8 marzo) la strada sarà chiusa al traffico dal lunedì al sabato dalle ore 20 alle ore 6. Sempre da lunedì 26 febbraio a venerdì 8 marzo, i lavori in orario notturno interesseranno anche gli ultimi 80 metri di via Tosi prima dell’incrocio, che sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico anche in questo caso dal lunedì al sabato, dalle ore 20 alle 6.

L’intervento per la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Pasquale Tosi, la SP136 e via Emilia Vecchia prevede l’eliminazione dell’attuale incrocio semaforizzato e la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria con diametro di 50 metri, leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia per la presenza di un edificio sul lato Santarcangelo-San Vito.

Con il tombinamento di un tratto del fosso consorziale, inoltre, sarà possibile realizzare un breve percorso ciclopedonale in sicurezza comprensivo di due attraversamenti stradali, sulla SP136 e in via Pasquale Tosi, per la connessione con la mobilità sostenibile della via Vecchia Emilia.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 950mila euro, ripartito fra gli enti sulla base degli impegni assunti con la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa: la spesa è sostenuta dal Comune di Santarcangelo con circa 643mila euro – parte dei quali derivanti dai contributi di sostenibilità di un accordo urbanistico – mentre il Comune di Rimini partecipa con un contributo di oltre 257 mila euro e la Provincia con ulteriori 50mila euro.

Comune di Santarcangelo