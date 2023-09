Santarcangelo. Ritardi nei lavori sulla SP49: dichiarazione dell’Amministrazione comunale

Si smentisce categoricamente che i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale siano in ritardo

In merito a quanto comparso nella giornata di oggi (venerdì 22 settembre) sulla stampa locale in relazione al cantiere sulla SP49 (Trasversale Marecchia) l’Amministrazione comunale dichiara quanto segue.

Si smentisce categoricamente che i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale siano in ritardo o stiano “andando a rilento”, come riferito da alcuni organi d’informazione citando non meglio specificate fonti se non le illazioni diffuse nei giorni scorsi dai gruppi di opposizione. I lavori proseguono come da cronoprogramma, nonostante la complessità dell’intervento che vede all’opera quattro diversi cantieri con le conseguenti necessità di coordinamento.

Nei primi due mesi, l’impresa incaricata dalla Provincia di Rimini ha eseguito il consolidamento del ponte lato mare, poi Hera e Adrigas hanno spostato le condutture di acqua e gas prima di lasciare spazio al cantiere sulla sponda monte del ponte: il tutto con una sosta solo nella settimana di Ferragosto, appena due notti di chiusura totale e la contemporanea prosecuzione – anch’essa nei tempi previsti – dei lavori per il tratto cimitero-ponte.

Dispiace notare che la notizia del conferimento all’Amministrazione comunale del riconoscimento di “Comune ciclabile” per il suo impegno nell’ampliamento della rete ciclopedonale, che nei prossimi anni si estenderà significativamente anche grazie ai lavori lungo la SP49, diventi spunto per diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà e basate su opinioni non suffragate da alcun elemento concreto.

I disagi per la viabilità, certamente rilevanti ma necessari alla realizzazione dell’opera, sono stati mitigati ulteriormente per l’inizio dell’anno scolastico con una strategia complessiva basata in primo luogo sulla presenza costante di movieri, che aiutano lo scorrimento del traffico nelle ore di punta coadiuvati in caso di necessità dagli agenti della Polizia locale. I lavori maggiormente impattanti sulla viabilità sono eseguiti in orari diversi da quelli di entrata e uscita da scuola e dal lavoro, mentre l’Amministrazione comunale ha inviato alle Direzioni didattiche una comunicazione formale per invitarle a considerare la possibilità di consentire un ingresso posticipato agli alunni residenti nelle frazioni interessate.

Oltre a tutto questo, l’impegno del Comune di Santarcangelo, della Provincia di Rimini e di tutte le imprese coinvolte nei lavori va nella direzione di completare il prima possibile l’intervento e di continuare a eseguire le opere nel modo meno impattante possibile per la viabilità, in modo che i cittadini debbano sopportare gli attuali disagi per un tempo il più possibile limitato.

Lavori che, lo si ribadisce una volta di più, procedono nei tempi stabiliti senza alcun ritardo sul cronoprogramma, che prevede – condizioni meteorologiche permettendo, dal momento che si sta lavorando in una zona complessa anche sotto il profilo idrogeologico – la conclusione delle opere impattanti sul traffico entro la fine dell’anno, con la prosecuzione nei primi mesi del 2024 dei lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale, senza necessità di modifiche alla viabilità.

Comune di Santarcangelo