Santarcangelo. Ritrovata Melissa, la giovane scomparsa in Croazia: scossa ma in buone condizioni

Ritrovata Melissa Neri, la 24enne scomparsa in Croazia da martedì sera. La giovane donna sta bene ed è a Zagabria. La madre, Carmela Martini, aveva segnalato la sua scomparsa anche alla trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ per ricevere aiuto a rintracciarla.

Melissa è stata trovata in uno stato confusionale ma fortunatamente non ferita. Aveva comunicato alla madre di essere partita per una vacanza in Croazia, ma dal 23 aprile nessuno aveva più avuto sue notizie.

Preoccupata, Carmela è partita con la figlia maggiore per cercarla e finalmente l’ha ritrovata. Melissa è apparsa scossa ma in buone condizioni fisiche. La famiglia la riporterà ora a casa.