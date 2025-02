Santarcangelo. Tentato furto al bar dell’ospedale Franchini: Arrestato un 28enne

Nella notte di ieri, un giovane di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato presso il bar dell’ospedale Franchini di Santarcangelo. L’episodio è avvenuto intorno alle tre del mattino, quando il sospetto, con il volto coperto, è stato sorpreso mentre cercava di scassinare le inferriate del locale.

La situazione è stata immediatamente segnalata al numero di emergenza 112, attivando tempestivamente l’intervento dei Carabinieri. Grazie alla loro pronta reazione, il giovane è stato intercettato e fermato dopo un breve inseguimento, durante il quale ha tentato di fuggire a piedi. Al momento dell’arresto, il 28enne era in possesso di attrezzi da scasso e di una somma di denaro prelevata dal fondo cassa del bar. Le indagini sono in corso per determinare eventuali complici e ricostruire ulteriormente la dinamica dei fatti.