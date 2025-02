Santarcangelo. Via Emilia, riaperto l’incrocio con via Bornaccino

Conclusi ieri (mercoledì 12 febbraio) i lavori per la razionalizzazione dell’incrocio tra via Bornaccino e la via Emilia: l’intersezione, dunque, è nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia. Resta da realizzare la segnaletica orizzontale – temporaneamente rinviata nei giorni scorsi a causa della pioggia – che sarà completata nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni meteo.

Con l’isola spartitraffico realizzata al posto di quella esistente entra in vigore anche la nuova regolamentazione dell’incrocio, concordata con Anas: per una maggiore sicurezza stradale, infatti, è istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Bornaccino sulla via Emilia e il divieto di svolta a sinistra su via Bornaccino per i veicoli che transitano sulla SS9 in direzione Cesena.

Concluso questo intervento, sono cominciati i lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto della pista ciclabile lungo la via Emilia, compreso tra la stessa intersezione con via Bornaccino e l’incrocio con via Piadina, anch’esso previsto nell’ambito dell’accordo pubblico-privato del Poc relativo all’area dell’ex stabilimento Paglierani.