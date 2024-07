Santarcangelo. Vista Red, dal 1° settembre attivi i dispositivi di controllo delle infrazioni semaforiche

Circa 20 le infrazioni giornaliere registrate agli incroci interessati. L’assessore Paganelli: “Controlli necessari per la sicurezza di tutti”

A partire da domenica 1° settembre saranno attivati a tutti gli effetti i dispositivi per le rilevazioni automatiche delle infrazioni semaforiche, collocati in due tra i due incroci più sensibili e trafficati di Santarcangelo: quello tra via Braschi/Emilia e viale Mazzini e quello tra via Trasversale Marecchia e la Strada Marecchiese.

Dopo l’installazione dei dispositivi e dei countdown semaforici che scandiscono la durata della luce arancione, a partire dall’autunno 2023 è stato avviato un periodo di sperimentazione nel corso del quale gli agenti di Polizia locale hanno avuto modo di verificare tipologie e quantità di infrazioni che si verificavano nei due incroci.

Sono una ventina le infrazioni giornaliere medie registrate dai dispositivi (circa 600 al mese), di cui la maggior parte si verificano nel tratto di viale Mazzini in direzione centro-stazione (40% del totale) e sulla Marecchiese in direzione Villa Verucchio (33% del totale). Due le tipologie di infrazioni che, a partire dal 1° settembre, comporteranno sanzioni: i casi in cui, allo scattare del rosso, il veicolo arresti la sua corsa completamente oltre la linea di stop creando quindi un pericoloso ostacolo nell’area dell’incrocio, oppure quando il veicolo attraversa con il semaforo rosso già scattato. Il dispositivo, invece, non si attiva al transito con semaforo arancione. I dati che giungono dalla sperimentazione evidenziano come nell’83% dei casi le infrazioni commesse sono del primo tipo, ovvero l’arresto con veicolo completamente fuori dalla linea di stop, mentre il 17% delle violazioni al Codice della Strada riguardano l’attraversamento completo con il semaforo rosso.

Nel dettaglio, il dispositivo rileva il transito di veicoli con semaforo a luce rossa, acquisisce le immagini e i caratteri alfanumerici della targa dei veicoli mediante il sistema “ocr on board”, oltre a gestire le procedure previste per il trattamento dei dati. Il countdown semaforico segnala inoltre la durata del semaforo arancione, affinché i conducenti possano essere maggiormente consapevoli dei tempi di arrivo del rosso. Le quattro vie interessate dall’installazione dei dispositivi sono state selezionate, oltre che per la loro collocazione strategica che le rende arterie principali della viabilità cittadina, anche perché sono le strade nelle quali la Polizia locale ha registrato il maggior numero di incidenti (60 all’anno, pari al 37,7% del totale).

“La sperimentazione dei dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, durata circa un anno, ci ha consentito di raccogliere una mole consistente di dati pur senza elevare sanzioni” dichiara l’assessore alla Sicurezza, Luca Paganelli.

“Al pari delle statistiche relative all’incidentalità delle vie interessate, anche i dati raccolti dai dispositivi semaforici sono molto chiari: 10 infrazioni al giorno all’incrocio tra viale Mazzini e la via Emilia, 9 tra via Trasversale Marecchia e la Marecchiese. Numeri che confermano la necessità di un controllo più stringente delle intersezioni per garantire la sicurezza di tutti: non dimentichiamo che stiamo parlando del passaggio con il semaforo rosso, una violazione al Codice della Strada tra le più pericolose e causa di gravi incidenti”.

“Per garantire la corretta informazione della cittadinanza, in ogni caso, accanto alla segnaletica e ai countdown semaforici presenti in loco, nel mese che ci separa dall’accensione dei dispositivi la notizia sarà resa nota attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione comunale” conclude l’assessore.

Comune di Santarcangelo