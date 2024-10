Sanzione da 3 milioni e mezzo a TIK TOK dal Garante della Privacy di San Marino.

La delibera si può consultare nel sito dell’AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di San Marino, con il provvedimento n. 08/2024, ha emesso una sanzione di 3,5 milioni di euro nei confronti di TikTok PTE Limited di Singapore per gravi violazioni della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, riguardanti il trattamento illecito dei dati personali dei minori.

L’art. 7, comma 1 della Legge n. 171/2018 stabilisce che il trattamento dei dati personali dei minori è lecito solo se avviene previo consenso esplicito dei genitori o dei tutori legali per i minori di 16 anni. Inoltre, l’art. 7, comma 2 impone che il titolare del trattamento adotti tutte le misure ragionevoli per verificare l’età dei minori al momento della registrazione. Tali obblighi sono fondamentali per garantire la protezione dei dati personali dei minori, prevenendo l’accesso non autorizzato a contenuti inappropriati.

TikTok PTE Limited non ha implementato alcun sistema idoneo a verificare l’età dichiarata dagli utenti durante la fase di registrazione sulla piattaforma, esponendo migliaia di minori a potenziali rischi. La piattaforma non ha nemmeno adottato misure idonee per impedire che soggetti non idonei accedano a contenuti riservati a un pubblico maggiorenne. I controlli investigativi hanno rivelato che TikTok non è in grado di verificare l’effettiva corrispondenza tra l’età dichiarata dagli utenti e quella reale. Questo ha esposto circa 4.886 minori sammarinesi (circa il 10% della popolazione della Repubblica) a potenziali violazioni della privacy.

L’Autorità ha considerato la gravità delle violazioni tenendo conto dell’elevato numero di minori coinvolti e dell’assenza di sistemi di verifica o misure preventive da parte della piattaforma. La mancanza di controllo e la negligenza di TikTok nel garantire la protezione dei dati dei minori ha fatto emergere un comportamento di notevole superficialità e inadempimento degli obblighi legali. La gravità delle violazioni è accentuata dalla dimensione globale della piattaforma, che detiene un fatturato di oltre 120 miliardi di dollari nel 2023, e dalle sue implicazioni per la reputazione di San Marino in materia di protezione dei dati personali.

L’Autorità Garante ha ordinato a TikTok di sospendere le attività di trattamento dei dati dei minori finché non verranno implementati sistemi di verifica adeguati e ha stabilito una multa amministrativa pari a 3.500.000 euro. La società è stata intimata a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, con l’obbligo di adottare soluzioni tecniche e organizzative per il controllo dell’età degli utenti. TikTok potrà beneficiare di una riduzione della sanzione se il pagamento verrà effettuato entro 20 giorni, con la multa ridotta a 1.750.000 euro. In caso di mancato pagamento entro sei mesi, la multa sarà raddoppiata, raggiungendo i 7.000.000 di euro.