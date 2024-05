SAP Rimini. Memorial Day: Novafeltria 6 maggio 2024 – Giovanni e Paolo. Le storie che hanno cambiato l’Italia

Si è celebrato questa mattina il Memorial Day organizzato dalla segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Rimini, con il patrocinio del comune di Novafeltria, presso l’I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” di Novafeltria. Un evento – spiega il segretario provinciale Giglia- nel quale dal 1992, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, il SAP ricorda il sacrificio, non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività. Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e democratico.

Oltre cento ragazzi delle classi dell’istituto hanno atteso la staffetta ciclista partita dalla chiesa collegiata di Santarcangelo (dedicata a San Michele Arcangelo) e, alla presenza del Questore di Rimini dr.ssa Olimpia Abbate e del vice Sindaco di Novafeltria dr.ssa Elena Vannoni, hanno srotolato dalla facciata dell’istituto, una gigantografia raffigurante giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, caduti nella stragi di Capaci e via D’Amelio.

Successivamente all’interno dell’aula magna dell’istituto si è svolto un convegno dal titolo “Giovanni e Paolo – le storie che hanno cambiato l’Italia”. Dopo i saluti del segretario provinciale del SAP Giglia Salvatore e l’introduzione del Segratario Nazionale Mazzini Roberto, il moderatore Patrizia Lanzetti a condotto un interesante dibattito in cui il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini dr. Paci Daniele, il presidente onorario del SAP giá segreteraio della commissione antimafia della XVIII legislatore dr.Gianni Tonelli e il sost. Commissario della Polizia di Stato Dario Falvo che ha lavorato al reparto scorte di Palermo hanno saputo dare uno spaccato sulla lotta alla mafia, le difficoltà operative e normative.

Un ringraziamento particolare va al personale docente e agli alunni dell’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria ed al Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Tafuro per l’ospitalità.

Il SAP – conclude il segretario provinciale Giglia – ritiene di fondamentale importanza il ricordo di chi ha sacrificato la vita per la lotta alla criminalità ed è un dovere tramandare ai giovani lo spirito di abnegazione, la propensione verso il prossimo e la ricerca di un mondo migliore da lasciare alle generazioni future , che spinge ogni persona, in uniforme o meno, in questa battaglia di giustizia e di libertà.

Rimini 6 maggio 2024

GIGLIA Salvatore